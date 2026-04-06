Из-за дождливой погоды движение транспорта затруднилось, образовались заторы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В настоящее время продолжающиеся осадки осложнили движение транспорта по ряду направлений в столице, возникли заторы.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.
Отмечается, что сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры на различных направлениях для увеличения интенсивности движения, устранения пробок, а также обеспечения безопасности на дорогах.
Текущая ситуация на дорогах (наблюдаются заторы):
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньятова;
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро «20 Января»;
5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
6. 1-я Поперечная дорога, в направлении проспекта Зии Буньятова;
7. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога), в направлении центра;
8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буньятова;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»;
11. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньятова;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Улица Микаила Мушфига, от круга «Бадамдар» в направлении школы-лицея №20;
16. Улица Ниязи, в направлении круга «Азнефть»;
17. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра;
18. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти».
«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать правильную дистанцию и быть предельно внимательными к пешеходам», - подчеркивается в сообщении.
08:42
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
17. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
19. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.