Из-за дождливой погоды движение транспорта затруднилось, образовались заторы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В настоящее время продолжающиеся осадки осложнили движение транспорта по ряду направлений в столице, возникли заторы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Отмечается, что сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры на различных направлениях для увеличения интенсивности движения, устранения пробок, а также обеспечения безопасности на дорогах.

Текущая ситуация на дорогах (наблюдаются заторы):

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньятова;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро «20 Января»;

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

6. 1-я Поперечная дорога, в направлении проспекта Зии Буньятова;

7. Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога), в направлении центра;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буньятова;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»;

11. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньятова;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Улица Микаила Мушфига, от круга «Бадамдар» в направлении школы-лицея №20;

16. Улица Ниязи, в направлении круга «Азнефть»;

17. Проспект Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра;

18. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти».

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать правильную дистанцию и быть предельно внимательными к пешеходам», - подчеркивается в сообщении.

08:42

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

17. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

19. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.