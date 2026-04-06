 Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с дождливой погодой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с дождливой погодой

Фаига Мамедова09:38 - Сегодня
Дождливая погода создает неблагоприятную среду для участников дорожного движения, значительно повышая риск возникновения ДТП.

Скользкое дорожное покрытие и ограниченная видимость требуют от водителей повышенного внимания и ответственности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к участникам движения в связи с дождливой погодой.

В таких погодных условиях крайне важно соблюдать особую осторожность при движении: снизить скорость до минимума, увеличить дистанцию сверх обычной нормы, а также следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля.

В то же время неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности и для пешеходов.

Из-за скользкой поверхности дорог и ухудшения видимости у водителей в дождливую погоду пешеходам следует проявлять максимальную бдительность. Им рекомендуется передвигаться строго по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение светлой, заметной одежде.

Пересекать проезжую часть следует лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии приближающихся автомобилей или в полной остановке транспортных средств на всех полосах движения.

Поделиться:
262

Актуально

Xроника

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

