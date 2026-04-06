Пять лет борьбы с болезнью Паркинсона: история человека, который нашел шанс в Acıbadem - ФОТО

Реальная история Бани Резы начинается в Лондоне и получает новое развитие в Стамбуле, в клинике Acıbadem. Это история лечения, которое помогло взять болезнь Паркинсона под контроль, вернуть свободу движения и возможность спокойно принимать пищу.

Бани Реза родился в Малайзии, но многие годы жил в Лондоне. Он работал IT-архитектором, разрабатывал компьютерные системы для крупных компаний и часто путешествовал по миру. Со временем ему пришлось выйти на досрочную пенсию - справляться с симптомами болезни Паркинсона становилось все труднее, особенно в привычном ритме жизни с перелетами и постоянной занятостью.

Диагностика и поиск решений

Первым симптомом стала брадикенезия - замедленность движений: любое действие требовало больше времени, чем раньше. Затем появилась мышечная жесткость - спина постоянно была напряжена, вызывая боль. К этому добавился тремор. Все это типичные проявления болезни Паркинсона, хорошо описанные в медицинских источниках.

Но одно дело - медицинские термины, и совсем другое - реальная жизнь.

«Ты не можешь спать, не можешь смотреть телевизор, не можешь расслабиться. Даже спокойно поесть невозможно. А ведь хочется просто провести время с семьей», - рассказывает Бани Реза.

«Диагноз мне поставили около пяти лет назад, в разгар пандемии COVID - в сентябре 2020 года. Я тогда почти ничего не знал о болезни Паркинсона. Врачи посоветовали не углубляться в исследования и назначили лечение. Первые два года лекарства помогали. Но затем болезнь начала все сильнее влиять на мою жизнь, и справляться стало очень сложно».

В последние три года симптомы усилились, к сожалению, это типичный сценарий для пациентов с болезнью Паркинсона. Со временем медикаменты могут терять эффективность, а сама болезнь продолжает прогрессировать. У кого-то это происходит медленно, у кого-то быстрее.

Когда Реза понял, что больше не может жить в таком состоянии, его невролог в Великобритании предложил возможные варианты лечения.

«Я начал рассматривать глубокую стимуляцию мозга - DBS. Сначала я не думал о хирургии, но после изучения информации понял, что это может быть выходом», - говорит он.

Глубокая стимуляция мозга (DBS) - это метод, при котором в определенные участки мозга устанавливаются электроды, а под кожу рядом с ключицей имплантируется стимулятор. Он посылает электрические импульсы, помогая регулировать нарушенные сигналы, вызывающие симптомы болезни.

Поиск клиники

После того как Реза решил, что операция DBS может ему помочь, следующим шагом стал выбор клиники.

У него было два варианта. Первый - вернуться в Малайзию, но это означало долгий 13-часовой перелет. Второй - пройти лечение в Великобритании, где операция могла быть бесплатной по системе NHS.

Однако ожидание составляло почти два года.

«Сначала нужно ждать около года только обследования, затем еще от шести до двенадцати месяцев. В сумме - около двух лет. Я не хотел жить в таком состоянии еще два года», - объясняет он.

Тогда он начал рассматривать Турцию.

«Я нашел сайт Министерства здравоохранения Турции, где были перечислены тысячи больниц. Сначала выбрал Стамбул, затем отфильтровал варианты - университетские клиники, профессора нейрохирургии. В итоге осталось шесть больниц, и я связался с некоторыми из них.

Решающим стал звонок международного представителя Acıbadem. Он был очень внимателен, быстро отвечал на вопросы и сразу задал правильные медицинские уточнения».

Опыт Acıbadem в нейрохирургии

За 35 лет работы Acıbadem Healthcare Group ее нейрохирургическое направление стало признанным на мировом уровне. Специалисты клиники занимают ведущие позиции в международных организациях, таких как World Academy of Neurological Surgery, International Society of Meningiomas и European Society for Pediatric Neurosurgery.

Профессор Хайри Кертмен - один из ведущих хирургов клиники, специализирующийся на лечении двигательных расстройств, включая болезнь Паркинсона. Более 15 лет он занимается этим направлением и помог сотням пациентов.

К моменту обращения Реза страдал от выраженных нарушений походки, тремора, мышечной жесткости и замедленности движений. Медикаментозное лечение уже не давало результата, а побочные эффекты только ухудшали состояние. Он фактически перестал справляться с повседневной жизнью.

После комплексной оценки врачи пришли к выводу, что операция DBS может значительно облегчить симптомы. Процедура была проведена успешно.

Возвращение к жизни

После операции состояние Резы заметно улучшилось. Снизились мышечная жесткость и замедленность движений, он снова смог передвигаться самостоятельно, без посторонней помощи, и постепенно вернулся к привычной жизни.

Сейчас он готовится к выписке и возвращению домой.

«Я очень надеюсь и настроен позитивно. Чувствую, что еще не полностью восстановился, но уже почти там. Почти как раньше, до того как узнал о болезни Паркинсона».

