АВА-терапия: как на самом деле работает один из самых эффективных методов помощи детям с РАС?

АВА-терапия сегодня считается одним из наиболее изученных и эффективных методов помощи детям с РАС. Однако её суть часто искажается, а применение - вызывает вопросы.

В интервью 1news.az психолог,поведенческий аналитик BCaBA,руководитель центра Speech Area Baku Елизавета Юрьева подробно объясняет, как работает этот подход, из каких этапов он состоит и какие факторы определяют его результативность.

- Что такое АВА-терапия, как она работает и почему сегодня считается одним из наиболее эффективных методов помощи детям с РАС? С какими мифами вокруг нее вы сталкиваетесь?

АВА-терапия - это не набор отдельных протоколов, не просто строгие упражнения и не механическое выполнение задач. Это прежде всего научный подход, который изучает, как формируется поведение и как можно через определённую систему обучения помочь ребёнку освоить тот или иной навык.

Если специалист действительно глубоко понимает инструменты АВА-терапии, он может работать с очень разными сферами: с поведением, бытовыми навыками, пищевыми навыками, коммуникацией, академическими навыками и многим другим. АВА как наука изучает, каким образом формировать нужные навыки у ребёнка с разными сложностями, разными особенностями развития и разными диагнозами. И именно в этом её большая сила: это не узкий метод “для чего-то одного”, а системный подход к обучению.

Почему сегодня АВА считается одним из наиболее эффективных методов помощи детям с РАС? Потому что, в отличие от многих других направлений, у АВА-терапии очень большая доказательная база. Это значит, что эффективность этого подхода систематически изучается: проводится большое количество исследований, публикуются научные статьи, анализируются результаты, сравниваются подходы. И именно поэтому мы можем говорить не просто о субъективных впечатлениях, а о методе, эффективность которого подтверждена данными.

Что касается мифов, первый и самый распространённый миф - что АВА это дрессировка. Это не так. На самом деле все мы живём в рамках законов поведения: они работают в повседневной жизни каждого человека. Просто в АВА эти закономерности изучены, описаны и применяются более осознанно. Иногда со стороны отдельные элементы работы могут выглядеть упрощённо, и из-за этого у людей возникает ощущение “дрессировки”. Но в реальности АВА - это этичный и гуманный подход, а у поведенческого аналитика есть серьёзный этический кодекс, на который он обязан опираться в своей работе.

Второй миф - что АВА нужна только детям с РАС. Это тоже заблуждение. Если специалист действительно понимает науку поведения и умеет грамотно её применять, этот подход можно использовать в работе с очень разными детьми, с разными диагнозами, трудностями и запросами. Иногда даже с детьми без диагноза, когда нужно помочь выстроить структуру, сформировать полезные навыки или организовать обучение более эффективно.

Третий миф - что АВА делает ребёнка шаблонным, роботизированным. Это тоже не соответствует сути подхода. Наоборот, одна из важнейших задач качественной АВА-терапии - развивать гибкость, способность к обобщению, умение переносить навык в разные ситуации и использовать его в реальной жизни. Но здесь действительно очень многое зависит от специалиста. Он должен понимать, от чего к чему ведёт ребёнка, зачем вводится тот или иной этап и какая конечная цель обучения. Если этого понимания нет, если человек работает без подготовки, без супервизии и без достаточного образования, тогда, конечно, возможны искажения метода. И, к сожалению, именно такой некачественный опыт часто и рождает миф о том, что АВА “роботизирует” ребёнка.

На мой взгляд, очень важно понимать:

АВА-терапия - это не про жёсткость и не про механическое подчинение. Это про системное, научно выстроенное обучение, которое помогает ребёнку становиться более самостоятельным, более гибким, более успешным в повседневной жизни.

- Как на практике строится АВА-терапия: из каких этапов она состоит, какие методы используются и как оценивается прогресс ребенка?

На практике АВА-терапия строится поэтапно и всегда начинается с оценки навыков ребёнка. Мы не начинаем работу “вслепую” и не действуем по одному шаблону для всех. Сначала специалист оценивает, какие навыки у ребёнка уже сформированы, какие находятся в процессе развития, а какие требуют целенаправленного обучения. Для этого используются стандартизированные методы оценки, опросники и диагностические критерии, которые основаны на изучении большого количества детей и позволяют понимать этапы формирования навыков в типичном развитии, а также видеть, что именно ребёнку нужно доформировать и развить.

Следующий важный этап - это общение с родителями и уточнение запроса. Это принципиально важно, потому что не всё мы можем увидеть в кабинете. Иногда именно родители подсказывают те трудности, которые особенно сильно влияют на качество жизни семьи: например, бытовые сложности, трудности с едой, поведением дома, коммуникацией или повседневной самостоятельностью. И эти моменты обязательно должны учитываться при планировании работы, потому что терапия должна быть не просто формально правильной, а действительно полезной для ребёнка и семьи.

После этого формулируются конкретные цели и задачи на определённый период, как правило, на месяц или два. Мы определяем, чему именно хотим научить ребёнка, зачем это нужно и почему сейчас это в приоритете. Очень важно, что эти цели согласовываются с родителями, чтобы семья понимала, что мы делаем, для чего мы это делаем и как будет строиться работа.

Дальше мы распределяем зоны ответственности: что делает педагог или терапист в рамках занятий, какие задачи важно поддерживать дома, как навык будет внедряться в повседневную жизнь. Потому что качественное формирование навыков невозможно, если работа остаётся только в кабинете. Для того чтобы навык усваивался быстрее и был более устойчивым, ребёнку необходимо большое количество практики и систематическое повторение в естественной среде, а это возможно только при включённости родителей и ближайшего окружения.

Ещё один важнейший этап - это сбор и фиксация данных. В АВА мы не ориентируемся только на субъективное впечатление, а отслеживаем, как меняется поведение ребёнка, какие навыки появляются, насколько они устойчивы, в каких условиях проявляются и какие трудности сохраняются. По итогам месяца или двух мы обязательно анализируем результаты: что удалось достичь, что не удалось, почему так произошло, какие были препятствия и как можно скорректировать программу дальше.

Если цели достигнуты, мы проводим повторную оценку и ставим новые приоритетные задачи. Если цели не достигнуты, это не значит, что работа “не работает” - это значит, что специалист должен проанализировать причины: возможно, цели были выбраны слишком сложные, не хватило интенсивности, было недостаточно практики дома или требовалась другая стратегия обучения. И на основе этого программа корректируется.

Отдельно я бы подчеркнула, что в АВА очень важна квалификация самого специалиста. Грамотный специалист должен не только владеть инструментами поведенческого анализа, но и понимать естественный онтогенез развития ребёнка, чтобы видеть, какие навыки действительно являются первоочередными и почему. Именно поэтому так важны образование, практика, соблюдение этического кодекса и работа под супервизией. Если у специалиста недостаточно опыта для какого-то случая, он обязан обращаться за супервизией, потому что качественная и этичная помощь всегда строится не на самоуверенности, а на профессиональной ответственности.

Если коротко, то АВА-терапия на практике - это оценка, постановка целей, согласование их с семьёй, системная работа по формированию навыков, обязательное включение родителей, постоянный сбор данных и регулярный пересмотр программы в зависимости от результатов ребёнка.

- Какие конкретные навыки формирует АВА-терапия и можно ли говорить о долгосрочных результатах ее применения?

АВА-терапия формирует не один какой-то отдельный навык. И в целом это не набор стандартных протоколов, которые одинаково применяются ко всем детям. Это система и подход, который позволяет понимать, как выстраивать обучение в самых разных сферах жизни ребёнка.

На практике в АВА мы можем работать с очень разными навыками. Это бытовые навыки, туалетный навык, гигиена, пищевое поведение, навыки одевания и раздевания, навыки досуга и самостоятельной деятельности. Отдельно, конечно, в большом фокусе находится коммуникация: как ребёнок будет просить, сообщать о своих потребностях, взаимодействовать со взрослыми, понимать обращённую речь, повторять, учиться быть включённым в контакт. Дальше мы работаем над развитием визуальных навыков, учебного поведения, а затем и предшкольных навыков. То есть АВА-терапия может охватывать очень широкий круг задач.

При этом вопрос всегда не в том, “что в целом умеет АВА”, а в том, какие именно пробелы есть у конкретного ребёнка и какой запрос есть у семьи. У родителей могут быть совершенно разные трудности и приоритеты, иногда очень индивидуальные. И как раз ценность АВА в том, что это не жёсткий набор готовых решений, а структурированная система знаний, которая помогает подобрать подход именно под конкретного ребёнка и конкретную семью.

Если говорить о долгосрочных результатах, то да, о них можно говорить, но очень важно делать это честно и профессионально. АВА-терапия действительно имеет большую научно-доказательную базу, но долгосрочный эффект зависит сразу от нескольких факторов.

Во-первых, очень важно, насколько рано начата помощь. Чем раньше начинается терапия, тем больше у нас возможностей повлиять на формирование ключевых навыков. В раннем возрасте даже несколько месяцев могут иметь большое значение для дальнейшего развития ребёнка.

Во-вторых, многое зависит от самого состояния ребёнка, от структуры трудностей, от диагноза, его течения и, в ряде случаев, от сопутствующей медицинской и медикаментозной поддержки. То есть мы всегда должны смотреть на ребёнка комплексно, а не обещать одинаковый результат всем.

И в-третьих, что особенно важно, долгосрочный результат очень зависит от того, насколько правильно выбраны цели. Иногда можно видеть, как с ребёнком учат, например, цвета или буквы, хотя мы понимаем, что именно этими навыками он, возможно, не будет пользоваться в реальной жизни. И тогда даже если навык был сформирован, со временем он может распасться просто потому, что он не стал функциональным и нужным самому ребёнку. Поэтому одна из важнейших задач специалиста — выбирать действительно значимые, полезные и жизненные цели. Если цели подобраны правильно и если навык внедрён в повседневную жизнь, тогда результат действительно может быть долгосрочным.

- Какие факторы влияют на эффективность АВА-терапии: возраст ребенка, интенсивность занятий, квалификация специалиста?

Да, это очень важный вопрос, потому что эффективность АВА-терапии никогда не зависит от чего-то одного. Здесь всегда работает сочетание нескольких факторов.

Первое — это возраст ребёнка. Мы можем начинать терапию в разном возрасте, но чем раньше начинается помощь, тем лучше. Это один из ключевых факторов эффективности. В раннем возрасте у нас больше возможностей повлиять на формирование базовых навыков, коммуникации, поведения, взаимодействия с окружающими. Не случайно существует отдельное направление раннего вмешательства, например Денверская модель, которая ориентирована именно на самых маленьких детей и показывает, насколько критично важно не терять время.

Второй фактор — это интенсивность занятий. Она тоже имеет очень большое значение. Для того чтобы навыки действительно формировались, закреплялись и переходили в повседневную жизнь, ребёнку нужно большое количество практики. Конечно, в идеале речь идёт о достаточно высокой интенсивности. Но в реальной жизни не каждая семья может позволить себе большое количество часов терапии в неделю. И именно поэтому мы всегда говорим о том, что работа не должна оставаться только в кабинете специалиста.

Если нет возможности обеспечить высокую интенсивность только за счёт занятий, критически важно подключать взрослых, которые находятся рядом с ребёнком каждый день: родителей, нянь, других значимых взрослых. Потому что именно они помогают переносить цели и задачи в ежедневную жизнь. Мы в своей практике тоже обязательно подключаем родителей и нянь, потому что без этого работа часто оказывается менее эффективной. Навык должен отрабатываться не только на занятии, но и в обычной жизни, системно и регулярно.

Третий важнейший фактор — это квалификация специалиста. И здесь важно понимать, что эффективная АВА-работа — это не всегда история про одного человека. Очень часто она строится как система: есть терапист, который непосредственно работает с ребёнком, есть куратор, есть супервизор. И вот эта структура действительно имеет большое значение.

Терапист может быть даже относительно начинающим специалистом, но он будет эффективен, если работает не один, а под плотной курацией и супервизией. Когда есть наставник, который помогает оценить ребёнка, поставить цели, прописать программу, скорректировать задачи, разобрать сложные случаи, тогда работа становится гораздо более качественной. Особенно это важно в тех кейсах, где у ребёнка есть сложное поведение, выраженные трудности или нестандартный профиль развития.

Поэтому, если говорить в целом, на эффективность АВА-терапии влияют возраст ребёнка, интенсивность и системность работы, обязательное включение семьи и ближайшего окружения, а также квалификация специалиста и наличие супервизии. И именно сочетание этих факторов даёт лучший, более устойчивый и долгосрочный результат.

- С какими основными ошибками или неправильным применением АВА-терапии вы сталкиваетесь на практике?

Первая и одна из самых серьёзных проблем — это когда люди без профильного образования, без полноценного обучения и без супервизии называют себя АВА-специалистами или АВА-терапистами. К сожалению, мы действительно нередко с этим сталкиваемся, в том числе в Азербайджане. Человек может использовать отдельные термины или внешние элементы подхода, но это ещё не означает, что он владеет наукой поведения и умеет применять её грамотно и этично.

Вторая распространённая ошибка — когда специалист называет себя поведенческим специалистом, но работает без регулярной супервизии и без курации. Для поведенческой практики это критически важный момент. Работа без супервизии — это не просто организационная проблема, а серьёзное нарушение профессиональной этики. Потому что в таком случае специалист может не замечать собственных ошибок, неверно ставить цели, неправильно интерпретировать поведение ребёнка и, как следствие, выстраивать неэффективную или даже вредящую работу.

Третья ошибка — это шаблонный подход. Когда специалист берёт стандартные протоколы и пытается одинаково применять их ко всем детям, без учёта индивидуального профиля, уровня развития, семейного запроса и реальных потребностей ребёнка. АВА не должна быть механической системой. Если она превращается в набор одинаковых схем для всех, это уже говорит о неправильном применении метода.

Именно такие ошибки чаще всего и приводят к тому, что АВА оказывается неэффективной, а вокруг неё появляется большое количество мифов. То есть проблема не в самом подходе, а в том, что он может использоваться людьми без подготовки, без этики, без супервизии и без настоящего понимания того, как он должен работать.

- Существует ли универсальный протокол АВА-терапии или программа всегда индивидуальна для каждого ребенка?

Как раз универсального протокола не существует. В нашей сфере специалисты нередко делятся на конференциях опытом того, как они применяли тот или иной протокол для решения конкретной задачи, как адаптировали его под определённую цель и под конкретного ребёнка. Но при этом сама работа всегда остаётся индивидуальной.

То есть мы можем в общих чертах понимать, как обычно обучают, например, навыку совместного внимания или как выстраивают десенсибилизацию. Но этапы, нюансы, последовательность, темп и внутренняя структура протокола могут очень сильно различаться в зависимости от ребёнка.

И это, наверное, один из важнейших этических принципов нашей работы: каждый протокол, каждая задача и каждый навык должны адаптироваться под конкретного ребёнка, под его текущие возможности, особенности и реальные цели.

- Можно ли говорить о том, что при правильном применении АВА-терапия способна существенно изменить качество жизни ребенка и его поведенческие модели?

Наверное, это одна из ключевых целей ABA-терапии — улучшить качество жизни ребёнка и качество жизни его семьи.

Например, одна из самых приоритетных задач — это развитие коммуникации ребёнка, чтобы он уже сегодня мог сообщить родителям, что он хочет, даже если речь пока ещё не сформирована и параллельно идёт работа с логопедом. Потому что возможность выразить свои потребности — это базовая вещь, которая очень сильно влияет и на состояние самого ребёнка, и на жизнь семьи в целом.

Вторая важная цель заключается в том, что если мы понимаем, что у ребёнка есть определённые ограничения и ему действительно нужна помощь, то наша задача — сделать жизнь семьи более комфортной и более устойчивой. То есть помочь выстроить такую жизнь вместе с ребёнком, в которой будет больше понимания, больше самостоятельности и больше адаптации к повседневным требованиям.

И здесь очень важно сказать: речь не идёт о том, чтобы сделать ребёнка “удобным”. Речь идёт о другом — научить его самостоятельности, бытовым навыкам, коммуникации, досугу, адаптации к жизни, чтобы и ему самому, и его семье было легче, понятнее и спокойнее!

Спасибо за интервью!

