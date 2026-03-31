ПРАВИЛА ЖИЗНИ. Расим Балаев: «Не так важно, талантлив твой ребенок или нет, важно, чтобы он вырос человеком, уважающим себя и людей»

Примечание: данное интервью было опубликовано на сайте 1news.az в 2015 году.

Расим Балаев – народный артист Азербайджана; скончался 29 марта в Стамбуле в возрасте 77 лет.

Я понял, что хочу стать актером, довольно рано, еще будучи школьником.

В школьных постановках участвовали даже те, кто и не помышлял об актерской карьере, мы просто были по-настоящему увлечены. Правда, были серьезные проблемы с женскими ролями – девочек часто не пускали на такие занятия. Поэтому мы ограничивались сугубо «мужскими» фрагментами спектаклей.

Мы дружили с покойным Семендаром Рзаевым, он был чуть старше меня и, на мой взгляд, в разы талантливее. Он поступил в Университет искусств раньше на год. Поскольку тогда не было такой качественной телефонной связи, мы писали друг другу письма. Так вот, недавно я нашел два письма из прошлого, перечитал и поразился, насколько глубоким и мудрым Семендар был в возрасте 17 лет.

Семендар верил в меня, и, можно сказать, благодаря его поддержке и я поверил в то, что смогу стать актером.

Честно говоря, о съемках в кино я даже не думал, хотел стать актером театра. Но судьба распорядилась иначе.

Так получилось, что я как-то вступился за друга в драке и почти три месяца провел в тюрьме. По тем временам это был почти приговор, даже за простое задержание в милиции грозило отчисление. Но меня поддержали сокурсники, и ректор института Рагиб Гусейнов оставил меня в университете. Я по сей день благодарен ему. Allah rəhmət eləsin!

Многие спрашивают: «Почему, мол, сегодня такая удручающая ситуация с азербайджанским кино?» Даже в то время из 20 абитуриентов только 5-6 подавали надежды. И им всегда давали возможность проявить себя, то есть поддерживали, занимались с ними. А сегодня на талант ставку не делают…

А какие нам преподавали корифеи! Адыль Искендеров, Мехти Мамедов… Сейчас же преподавать актерское мастерство идут те, кого не приняли ни в один театр. О какой же школе можно говорить сегодня?

Самородки есть, но их мало, очень мало. Большинство молодых актеров даже целью своей ставят вовсе не служение искусству, а быстрый заработок. В наше время были иные ценности.

Мы относились к сцене, к искусству, как Меджнун к Лейли.

Иногда мы «подкупали» сторожа Учебного театра, который, как и многие сторожа, любил выпить. А потом репетировали до полуночи и пешком возвращались в общежитие – автобусы уже не ходили в такое время, а денег на такси у нас не было.

Когда я снимался в «Насими», жил на съемной квартире на 8-м километре, а метро в то время еще не было. Чтобы добраться до съемочной площадки, мне порой приходилось делать три пересадки на автобусе. Причем, иногда я ехал, вися на подножке.

Однажды, когда я опоздал, режиссер фильма Гасан Сеидбейли отчитал меня. Мол, как ты можешь так относиться к столь ответственной роли. Я, оправдываясь, рассказал о том, как мне сложно добираться до работы. На что он строго спросил: «Может быть, ты хочешь, чтоб тебе выделили автомобиль?» И когда я ответил: «Да, потому что я рискую получить травму, а это может повредить съемкам», - его возмущению не было предела.

Для нас – людей того поколения – вообще в приоритете были духовные ценности, а не материальные.

Конечно, деньги – это важно. Мы и тогда это понимали, потому что это - факт. Но для нас деньги никогда не были самым важным. А сегодня, увы, это для многих именно так.

Помню, был случай. Фильм «Гатыр Мамед» (в советском прокате он назывался «Мститель из Гянджабасара») был написан сценаристами Маклярский и Рапопортом. А снимать его отдали режиссеру Гусейну Сеидзаде, у которого был свой сценарий. И вот, когда до окончания съемок оставалось всего ничего, Москва узнала про это, и фильм срочно передали другому режиссеру - Расиму Оджагову. Но фильм снимался на хозрасчетных началах, а деньги были уже потрачены. И если бы не успели снять новый фильм за полтора месяца на оставшиеся копейки, то многим на нашей студии грозило бы сокращение. Так вот, актеры в этом фильме снимались бесплатно, потому что тогда было принято выручать своих друзей. Возможна ли сегодня подобная ситуация?.. Не знаю…

Сегодня ради дружбы поступки совершаются все реже. Люди живут по принципу: «Утром деньги – вечером стулья». Не знаю, почему так случилось, кто в этом виноват - время, обстоятельства или сами люди. Вопросов, увы, много, а ответов – мало.

Самое главное в жизни – это найти себя. Понять, кто ты, в чем твое призвание, и идти по своему пути, пока сил и здоровья хватает.

У меня аллергия на грим.

Духовно счастливым быть гораздо важнее, чем материально богатым.

Я верю в судьбу. Человек – ничто и никто перед ее лицом. И моя жизнь - тому яркое подтверждение.

Всегда интуитивно верил в Бога. Но это была, что называется, слепая вера. Став взрослее, я прочитал Коран, записал его на диск и каждый день слушаю в машине.

Безусловно, я верю в дружбу. Это – счастье, когда у человека есть настоящие друзья. Мне повезло, в моей жизни такие люди есть.

Мне очень интересны так называемые «отрицательные роли». Сам я не делю их на «хорошие» и «плохие», потому что парадокс состоит в том, что каждый, даже самый отрицательный герой, себя мнит если не героем, то уж точно неплохим человеком. И мне всегда было интересно показать это зрителю. Чтобы все понимали, что люди бывают разные, и в каждом, на первый взгляд, прекрасном человеке, вдруг могут обнаружиться неприглядные черты.

Мечтаю сыграть интересного, трагикомичного персонажа. Чтобы он вызывал противоречивые чувства и эмоции у зрителя, чтобы обладал юмором, но тонким, не примитивным, как сегодня часто встречается. Но, увы. «Библиотеки сценариев» не существует, и сказать конкретно, что это за роль, я не могу. Но жду и надеюсь.

Я никогда не совершу подлость. И никогда не прощу подлость. Я с ней сталкивался, и это всегда было очень больно и тяжело.

Если я могу кому-то помочь, всегда это делаю. При этом никогда не считаю, что это я такой хороший. Нет, это Бог помогает этому человеку, просто через меня.

Не терплю лицемеров и «показушников», высокомерно смотрящих на других людей. Мне жаль их, они не понимают главного: вместо того чтобы благодарить Всевышнего за то, что Он им дал чуть больше материальных благ, чем другим, они почему-то начинают мнить богами себя.

Мне очень обидно и грустно оттого, что сегодня люди перестали читать. В наше время мы зачитывались классикой – нашей, русской, зарубежной. Почему сегодня, когда есть Интернет, люди не используют его возможности во благо своему образованию и просвещению? Не понимаю.

Книги – это важно, очень важно. Ведь, читая о судьбах других людей, ситуациях, в которые они попадают, об исторических событиях, человек начинает мыслить, обогащается знаниями, эмоциями… Чтение играет огромную роль в формировании личности.

Я рано создал семью, потому что встретил любовь. Кроме того, я почему-то жил с убеждением, что тому, кто рано встает и рано женится, Бог посылает удачу.

Воспитание человека - это достаточно многогранный процесс, тут одними нравоучениями и контролем не ограничишься. Важны ваши собственные поступки, ваш личный пример.

Характер человека формируется под воздействием множества факторов: это и гены, и воспитание, и книги, и окружение, и жизненные обстоятельства.

Никогда не считал, что ребенок, выросший без родителей или имеющий плохую наследственность, должен стать изгоем. Напротив, я встречал среди таких людей очень достойных.

Думаю, в человеке должен быть некий «внутренний стержень», который не позволит ему совершать постыдные поступки.

Настоящий мужчина должен уметь зарабатывать деньги, принимать решения и нести ответственность за них, а также за своих близких. Кроме того, он должен уметь воспитать достойных детей.

В воспитании главное – вырастить Человека. Не так важно, талантлив твой ребенок или нет, важно, чтобы он вырос человеком добрым, достойным, уважающим себя и людей.

Я - за равноправие мужчин и женщин. Муж и жена должны решать все вместе, обсуждая все насущные проблемы и заботы. Не должно быть «главных» и «второстепенных». Но последнее слово все же должно оставаться за мужчиной, потому что, как я уже сказал, именно он несет ответственность за свою семью.

Я люблю людей. Когда я встречаю хорошего человека, всегда благодарю Бога за это.

Я желаю близким и себе не попадать в ситуации, которые от тебя самого не зависят. Это – самое ужасное, что может быть.

Мужчина должен быть сдержанным. У меня взрывной характер: я долго молчу, держу в себе, но если «замкнет» - может случиться, что угодно.

Самое ужасное – это когда мужчина плачет. Значит, ему очень больно.

Я никогда не осуждаю тех, кто совершил суицид. Потому что понимаю, что этим людям было настолько плохо, что даже смерть не показалась им страшной.

Депрессия – очень плохая штука.

Любая сложная ситуация – экзамен от Бога. При этом Он всегда дает нам «подсказку», но далеко не все ее замечают.

Я благодарен Богу за то, что пришел в эту жизнь, ведь мог случиться «выкидыш», и я бы не родился. Я благодарен ему за мою судьбу, за всех людей, что были и есть в моей жизни. За то, что я нашел себя.

