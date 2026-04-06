Трамп: Война США с Ираном была проверкой для НАТО

Предложение США к союзникам по НАТО принять участие в военной операции против Ирана было не чем иным, как проверкой американскими властями Североатлантического альянса.

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC президент США Дональд Трамп.

"Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так? Они [НАТО] представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится", - привела в X слова американского лидера журналист телеканала Рэйчел Скотт.

Источник: ТАСС