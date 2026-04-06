В Дербентском районе Дагестана более 350 человек эвакуировали из-за прорыва плотины - ВИДЕО

После разрушения защитной плотины в Дербентском районе Дагестана (РФ) были эвакуированы свыше 350 человек.

Об этом говорится в Telegram-канале районной администрации.

Согласно информации, значительная часть эвакуированных разместилась у родственников, остальных направили в пункты временного размещения.

"В связи с переливом реки, стекающей из Кайтага к Геджухской плотине, [руководитель районной администрации] Эльман Аллахвердиев прибыл в район угрозы подтопления рядом с поселком Мамедкала. Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. По поручению Главы муниципалитета, жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы - всего вывезено 358 человек. Большая часть эвакуированных размещена у родственников, остальные - в шести специально подготовленных пунктах временного проживания", - говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляется горячее питание и оказывается медицинская помощь.

На участке трассы между поселками Мамедкала и Геджух потоком воды смыло автомобили. В зоне затопления два человека погибли, семерых удалось спасти. Все экстренные службы задействованы в мероприятиях по устранению последствий стихии.