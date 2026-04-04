Ялчин Адыгезалов уволился из театра оперы и балета

Народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов освобождён от должности в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Об этом AПA сообщил народный артист.

«В 2024 году я был вынужден покинуть театр из-за недопустимых условий, сложившихся там. В Театре оперы и балета ко мне проявляли неуважение, и уже два года, как я отдалился от театра. До сегодняшнего дня я нигде об этом не говорил», — рассказал он.

Отметим, что ранее оперный певец, народный артист Азербайджана Эвез Абдуллаев рассказал в социальной сети Facebook об увольнениях из Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Читайте по теме:

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении