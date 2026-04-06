На ITV продолжается шоу «Maska»: Кто скрывался под маской Везиря? - ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу производства Южной Кореи, которое за 4 года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции – Азербайджан вошел в число стран, где данный проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, а ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Вторым участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Везиря певица Эмма Алекперзаде, исполнившая в ставшем последним для нее выпуске проекта песню «Yaşa hələ».

Напомним, что первым шоу покинул певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра.

Отметим, выступления новых масок – Гырата, Тигра, Улитки, Змеи и Цыпленка в минувшем выпуске проекта доступны для просмотра ниже, а сам второй выпуск второго сезона шоу «Maska» доступен здесь.