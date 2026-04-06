В графике движения поездов АЖД возможны частичные отклонения

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) принимает соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут возникнуть в связи с наблюдаемыми на территории страны дождливыми и ветреными погодными условиями.

Как сообщили в АЖД, в настоящее время поезда продолжают движение по графику, осуществляется непрерывный контроль всех объектов инфраструктуры, передает 1news.az.

В целях обеспечения безопасности, из-за снижения скоростного режима, на некоторых направлениях могут наблюдаться частичные отклонения от графика движения поездов.

«Учитывая, что непрекращающийся ветер и дождь могут ограничить видимость и слышимость приближающихся поездов, просим пассажиров быть внимательными на станциях и платформах во время ожидания», — отмечается в сообщении.