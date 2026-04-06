Трое человек погибли - Последствия прорыва плотины в Дагестане
Прорывы произошли на дамбе Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана из-за переполнения после обильных осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Жертвами стали три человека, один из них - несовершеннолетний.
В ночь на 6 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.
312