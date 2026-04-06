В Баку устраняются последствия интенсивных дождей - ФОТО

С 4 апреля по всей территории страны продолжаются интенсивные осадки.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков 5-6 апреля составило 90 мм, что соответствует 390% месячной нормы - дожди вызвали ряд негативных последствий.

В эти дни Исполнительная власть города Баку и подчинённые ей структуры, главы районных исполнительных властей и их аппараты работают в усиленном режиме, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

В населённых пунктах вокруг Баку, где отсутствует система канализации, также наблюдаются подтопления.

На этих участках сотрудники коммунальных служб города с использованием специальной техники отводят дождевую воду, а при необходимости проводят эвакуацию людей. Для ликвидации последствий привлечены насосы, специальное оборудование и тяжёлая техника в проблемные районы.

Дожди нанесли ущерб и окружающей среде. Так, с вечера 5 апреля до утра 6 апреля сильный дождь сопровождался ветром, в результате чего наблюдались падения деревьев. Оперативные группы Хозяйственного объединения по озеленению города Баку непрерывно оказывают помощь: сотрудники выезжают на места происшествий, убирают упавшие деревья и принимают необходимые меры.

По сложившейся ситуации на местах работает мониторинговая группа ИВ города Баку, определяющая подтопленные участки и проблемные адреса, передавая информацию в соответствующие органы.

Таким образом, для устранения последствий интенсивных дождей все ответственные службы Баку работают скоординированно.