Власти Армении обсудили с Зеленским в Ереване опыт применения дронов
Власти Армении на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване, в числе других вопросов, обсудили использование опыта ВСУ в применении дронов, пишет газета «Грапарак», на которую ссылается Sputnik Армения.
По информации издания, на переговорах премьера Никола Пашиняна с Зеленским присутствовал и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
Григорян заявил, что Армения заинтересована в продолжении обмена опытом в развитии беспилотной авиации, говорится в публикации.
По словам секретаря Совбеза, «украинский опыт бесценен для армянской армии».
В свою очередь Зеленский заявил о готовности продолжить работу с армянской стороной и представил украинские возможности в производстве БПЛА.
Изданию удалось выяснить также, что некоторый «опыт» взаимодействия уже был – летом прошлого года спецподразделение Службы нацбезопасности Армении прошло краткосрочную переподготовку в Украине по использованию дронов.