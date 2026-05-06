Власти Армении обсудили с Зеленским в Ереване опыт применения дронов

Власти Армении на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване, в числе других вопросов, обсудили использование опыта ВСУ в применении дронов, пишет газета «Грапарак», на которую ссылается Sputnik Армения.

По информации издания, на переговорах премьера Никола Пашиняна с Зеленским присутствовал и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Григорян заявил, что Армения заинтересована в продолжении обмена опытом в развитии беспилотной авиации, говорится в публикации.

По словам секретаря Совбеза, «украинский опыт бесценен для армянской армии».

В свою очередь Зеленский заявил о готовности продолжить работу с армянской стороной и представил украинские возможности в производстве БПЛА.

Изданию удалось выяснить также, что некоторый «опыт» взаимодействия уже был – летом прошлого года спецподразделение Службы нацбезопасности Армении прошло краткосрочную переподготовку в Украине по использованию дронов.