На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено
На участке дороги Бибиэйбат в Сабаильском районе Баку возникла угроза оползня, в связи с чем движение автотранспорта на территории частично ограничено.
Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Государственного агентства автомобильных дорог, МЧС и МВД.
Отмечается, что причиной угрозы оползня стали непрекращающиеся дожди.
Для обеспечения безопасности участников движения водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом - Сальянским шоссе, на которое можно выехать через "20-й участок".
"В настоящее время территория находится под контролем, совместно с профильными структурами принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации дороги", - говорится в заявлении.
