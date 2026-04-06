На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

На участке дороги Бибиэйбат в Сабаильском районе Баку возникла угроза оползня, в связи с чем движение автотранспорта на территории частично ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Государственного агентства автомобильных дорог, МЧС и МВД.

Отмечается, что причиной угрозы оползня стали непрекращающиеся дожди.

Для обеспечения безопасности участников движения водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом - Сальянским шоссе, на которое можно выехать через "20-й участок".

"В настоящее время территория находится под контролем, совместно с профильными структурами принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации дороги", - говорится в заявлении.