КСИР заявил об ударе по авианосной группе USS Abraham Lincoln и по судну с военным грузом для Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары крылатыми ракетами по авианосной группе США USS Abraham Lincoln в Индийском океане.

«Позиции авианосной ударной группы CVN-72 (USS Abraham Lincoln – ред.) американских сил в Индийском океане также подверглись атаке с применением дальнобойных морских крылатых ракет», - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

Также КСИР утверждает, что нанес удар по контейнеровозу в Оманском заливе, перевозящему военный груз для Израиля.

«Контейнеровоз, принадлежащий сионистскому режиму (имеется в виду Израиль – ред.), <...> был поражен в результате разведывательной операции и ракетной атаки», - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

По данным КСИР, судно шло в эмиратский порт Хор-Факкан, откуда военное оборудование должны были доставить Израилю по суше.

