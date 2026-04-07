34 года на высоте: AZAL отмечает дату основания

First News Media11:10 - Сегодня
7 апреля исполняется 34 года со дня основания Azerbaijan Airlines (AZAL). Именно в этот день в 1992 году была создана авиакомпания, для которой обеспечение безопасных и бесперебойных полетов с самого начала стало главным приоритетом.

Эта знаменательная дата символизирует один из важнейших этапов в развитии воздушного сообщения Азербайджана с зарубежными странами.

Начав деятельность как национальный авиаперевозчик, выполняющий внутренние рейсы, за 34 года AZAL сыграла ключевую роль в развитии гражданской авиации страны и превратилась в одну из ведущих авиакомпаний региона. Расширение флота и маршрутной сети, внедрение международных стандартов безопасности и обслуживания, а также подготовка квалифицированных авиационных кадров на протяжении многих лет остаются стратегическими направлениями деятельности авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines, сегодня флот AZAL насчитывает около 30 современных комфортабельных воздушных судов производства Boeing, Airbus и Embraer. До 2032 года планируется увеличить количество самолетов до более чем 50 единиц. Одновременно авиакомпания продолжает инвестировать в развитие человеческого капитала, уделяя особое внимание подготовке национальных авиационных кадров, в том числе профессиональных пилотов. Все эти шаги направлены на создание еще более комфортных условий для пассажиров.

Новые направления — новые возможности

Постоянное расширение маршрутной сети AZAL способствует укреплению международных воздушных связей Азербайджана и играет важную роль в развитии транспортного и туристического потенциала страны. С 2022 года количество направлений, открывающих пассажирам новые возможности для путешествий и знакомства с различными культурами, практически удвоилось. Сегодня AZAL выполняет прямые рейсы по множеству направлений в различных регионах мира. Последовательное расширение географии полетов создает дополнительные возможности как для деловых поездок, так и для туристических путешествий, одновременно укрепляя позиции Азербайджана как важного транзитного узла.

Безопасность и профессионализм — неизменные приоритеты

На всех этапах своего развития AZAL неизменно сохраняет обеспечение безопасности полетов в качестве ключевого приоритета, совершенствуя операционные процессы в соответствии с международными авиационными стандартами. Наряду с подготовкой пилотов реализуются программы повышения квалификации технического персонала и бортпроводников. Привлечение местных специалистов к практическим тренингам как внутри страны, так и за рубежом способствует формированию профессиональной авиационной среды в Азербайджане. Одновременно в сотрудничестве с международными авиационными организациями внедряются передовые практики в области безопасности, технического обслуживания и операционного управления. Такой подход позволяет национальному авиаперевозчику обеспечивать высокий уровень надежности, безопасности и качества обслуживания.

Признанные достижения на международной арене

За 34 года деятельности AZAL неоднократно удостаивалась престижных международных наград за качество сервиса, стандарты безопасности и высокий уровень удовлетворенности пассажиров. В 2015 году всемирно известная британская консалтинговая компания Skytrax присвоила Azerbaijan Airlines престижный рейтинг «4 звезды». В 2025 году AZAL получила эту награду уже в пятый раз.

Кроме того, в 2018 году Skytrax признала AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и Индии. В 2020 году аналитическое авиационное издание Official Airline Guide (OAG) назвало AZAL самой пунктуальной авиакомпанией Европы по итогам 2019 года. В прошлом году авиакомпания также стала победителем премии World Airline Awards 2025 в номинации «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ».

Великое возвращение: важный этап в небе Карабаха

Одним из знаковых событий для национального авиаперевозчика стало возобновление в 2021 году после длительного перерыва передачи радиопозывных национальных навигационных систем в небе Карабаха. Первыми эти сигналы приняли именно самолеты AZAL.

К новым горизонтам

Достижения, достигнутые за 34 года развития, подтверждают конкурентоспособность AZAL в регионе и укрепляют ее репутацию надежного авиаперевозчика на международной арене.

Стратегия дальнейшего развития AZAL ориентирована не только на обеспечение пассажиров безопасными и комфортными перелетами, но и на укрепление роли Азербайджана как важного транспортного узла, надежно соединяющего страну с мировым воздушным пространством.

Мнение

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую ...

Общество

Общество

В Каспии вновь зафиксированы подземные толчки - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку произошел оползень: обрушился частный жилой дом - ВИДЕО

Общество

Новые таланты на ТВ: как проект «Yeni Avaz 3» открыл дорогу молодым артистам - ВИДЕО

В Гяндже произошла поножовщина

Водительская халатность при парковке привела к гибели человека

В Стамбуле задержаны Ибрагим Челиккол, Мустафа Чечели и не только - ФОТО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Ялчин Адыгезалов уволился из театра оперы и балета

Скандал в Азербайджане: депутат выпрыгнул из окна, спасаясь от мужа знакомой

Какой будет погода в Баку 1 апреля?

В Стамбуле атаковали генконсульство Израиля

Сегодня, 13:52

Новые таланты на ТВ: как проект «Yeni Avaz 3» открыл дорогу молодым артистам - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Иране заявили о 18 погибших при авиаударах по провинции Альборз

Сегодня, 13:12

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

Сегодня, 13:00

Пезешкиан заявил, что при необходимости готов отдать жизнь за Иран

Сегодня, 12:53

Удар по партии Карапетяна: в Армения хотят запретить имена в названиях политсил

Сегодня, 12:25

Иран освободил главу тегеранского бюро NHK

Сегодня, 12:12

В Гяндже произошла поножовщина

Сегодня, 12:05

Водительская халатность при парковке привела к гибели человека

Сегодня, 12:00

В Стамбуле задержаны Ибрагим Челиккол, Мустафа Чечели и не только - ФОТО

Сегодня, 11:45

Российский суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

Сегодня, 11:38

Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана Хаменеи

Сегодня, 11:20

На проспекте Гейдара Алиева произошло цепное ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:16

Сегодня, 11:10

В Баку состоялось учредительное собрание Сети тюркских судебных экспертиз - ФОТО

Сегодня, 10:55

В Саудовской Аравии подвергся атаке нефтехимический комплекс

Сегодня, 10:43

В Товузе задержаны подозреваемые в похищении человека

Сегодня, 10:38

Посол США: «Моссад» принял участие в спасении американских летчиков в Иране

Сегодня, 10:33

Умер учитель, на которого напал подросток в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:27

В Абшероне нашли родителей ребенка с нарушением речи - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40