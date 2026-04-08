Еврокомиссия: ЕС продолжит добиваться прекращения ядерной и ракетной программ Ирана

Евросоюз будет добиваться прекращения иранских ядерной и ракетной программ.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

«Приоритетом ЕС является недопущение получения Ираном ядерного оружия», - отметил аль-Ануни. Он также подчеркнул, что ЕС продолжит добиваться прекращения ракетной программы Ирана, которую Брюссель считает частью «дестабилизирующей деятельности» Тегерана.

Анвар аль-Ануни добавил, что Брюссель также настаивает на полном восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Он не ответил на вопрос, намерен ли Евросоюз снимать свои санкции с Ирана в обозримом будущем.

Источник: ТАСС