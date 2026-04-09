В Германии 4 573 предприятия заявили о банкротстве

В первом квартале 2026 года в Германии заявили о банкротстве 4 573 предприятий — это самый высокий показатель с начала 2000-х годов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Галлесский институт экономических исследований (IWH).

Число банкротств в этом году превзошло показатели финансового кризиса 2009 года. Наиболее заметно это в строительной отрасли и розничной торговле, где в марте были достигнуты рекордные значения.

В то же время количество пострадавших работников уменьшилось по сравнению с прошлым месяцем и мартом предыдущего года. Это связано с тем, что малые предприятия с небольшим количеством сотрудников закрывались чаще.