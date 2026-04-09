«Положить конец»: в Сенате грубо высказались о Трампе

Американцы должны остановить своего президента Дональда Трампа ради сохранения мира с Ираном и улучшения положения дел в стране, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

«А если он возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне», — написал он.

По его словам, война с Ираном ухудшила нынешнее положение США по сравнению с тем, каким оно было до противостояния с Тегераном.

«Трамп — военный болван», — подытожил сенатор.

Резолюция о военных полномочиях — принятая 7 ноября 1973 года равносильная федеральному закону совместная резолюция Палаты представителей США и Сената США. Она требует, чтобы глава Белого дома «во всех возможных случаях» консультировался с Конгрессом США перед тем, как направить вооруженные силы США за рубеж.

В марте Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

