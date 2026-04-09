В Иране назвали число погибших во время конфликта с США и Израилем

В Иране более трех тысяч человек погибли во время конфликта с США и Израилем, сообщил глава организации судебной медицины страны.

В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".

К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.

Тем не менее переговоры Ирана и США в Исламабаде все еще запланированы на 10 апреля.

Источник: РИА Новости