Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян

Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами, сообщил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы за спиной России или embodiment России ничего не собираемся делать, во всяком случае на данном этапе, когда возможности диалога широки и открыты. Мы продолжим работу", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, будет ли обсужден вопрос передачи концессии на армянские железные дороги казахстанской стороне в ходе визита в Армению главы МИД Казахстана.

При этом он допустил, что во время визита в Армению казахстанской делегации возможны обсуждения вопросов, связанных с коммуникациями.

В феврале Пашинян заявил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны. Он считает, что это могут быть, в частности, Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты или Катар.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил РИА Новости, что Россия никому никаких концессий отдавать не планирует и на официальном уровне коллеги в Армении с российской стороной эти вопросы не обсуждали.

В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Источник: РИА Новости