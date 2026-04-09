Пашинян: заявления оппозиции о расширении территории - путь к войне

Заявления некоторых оппозиционных политических сил о том, что Армения не должна ограничиваться территорией в 29 743 квадратных километра, являются опасными.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает news.am.

«Если политическая сила говорит, что Армения не должна ограничиваться 29 743 квадратными километрами — это, по факту, неизбежная война. Здесь уже особо не о чем спорить», — заверил Пашинян.