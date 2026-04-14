В Азербайджане стали реже жениться и разводиться

В январе–феврале 2026 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 5 250 браков и 3 376 разводов.

Эти данные содержатся в информации Государственного комитета статистики о макроэкономических показателях социально-экономического развития страны за январь–март.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель браков на 1 000 человек населения снизился с 4,7 до 3,2, а показатель разводов — с 2,1 до 2,0.