Багаи поблагодарил азербайджанцев за солидарность

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в своём аккаунте в социальной сети X поблагодарил граждан Азербайджана и других стран за проявленную солидарность с иранским народом в период конфликта.

В своём сообщении он выразил признательность «сознательным и стремящимся к справедливости людям» в мусульманских странах, регионе и по всему миру за поддержку сопротивления Ирана, которое он назвал ответом на «американо-израильскую агрессию».

Багаи подчеркнул, что в Иране высоко ценят поддержку со стороны миллионов людей в таких странах, как Ирак, Йемен, Ливан, Турция, Пакистан, Афганистан, Индия, Палестина, а также ряда государств Африки. Среди упомянутых также Таджикистан, Азербайджан, Мексика, Куба, Япония, Франция, Великобритания, Бразилия и даже США.

По его словам, иранский народ «навсегда запомнит» проявленную международную солидарность и поддержку.