Россия выплатит компенсацию Азербайджану за сбитый в 2024 году самолет AZAL

Правительства Азербайджана и России достигли соглашения о выплате российской стороной компенсаций наследникам азербайджанских граждан, погибших в авиакатастрофе, а также за ущерб, нанесенный авиакомпании AZAL.

Об этом заявил председатель Правления ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев в своем интервью Информационному агентству APA и Азербайджанскому государственному телевидению (AzTV), отвечая на вопрос о крушении самолета AZAL в декабре 2024 года.

По словам Самира Рзаева, в результате проведенных межправительственных переговоров российская сторона также полностью компенсирует материальный ущерб, нанесенный самой авиакомпании AZAL.

«В целом, перевод выделенных средств российской стороной азербайджанской стороне планируется в ближайшее время. После этого нашей обязанностью останется выплата этих средств наследникам погибших лиц», — подчеркнул глава AZAL.

