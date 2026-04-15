В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Ясамальском районе - ВИДЕО

При пожаре в жилом доме в Ясамальском районе столицы никто не пострадал.

Об этом общаясь с представителями азербайджанских СМИ заявил заместитель начальника Штаба пожаротушения Государственной службы пожарной охраны МЧС Руслан Пирализаде.

Р.Пирализаде заявил, что на горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Видади, после чего на место происшествия были направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

«В коммунальном жилом доме, построенном из деревянных конструкций, где площадь каждого этажа составляет 60 квадратных метров, загорелись горючие конструкции второго этажа. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние дома. Пожар полностью потушен, пострадавших нет» - отмечает Р.Пирализаде.