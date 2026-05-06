Жительница Баку заявила о сексуальном насилии и угрозах со стороны родственников

First News Media18:30 - 06 / 05 / 2026
Жительница Низаминского района города Баку Ширалиева Нармин Дашгын гызы, 2004 года рождения, утверждает, что подверглась сексуальному насилию и угрозам со стороны близких.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом она сообщила в социальных сетях.

Молодая девушка заявила, что некоторое время назад подверглась сексуальному насилию со стороны своего 33-летнего дяди А. Гасымлы. Она отметила, что обратилась по данному вопросу в Исмайыллинское районное отделение полиции, после чего, по её словам, ей начали угрожать отец и дядя:

«А. Гасымлы, незаконно получив доступ к моим старым e-mail-аккаунтам, переписке, а также личным видео и фотографиям, пытается использовать их против меня в качестве доказательств. В то же время мой отец угрожает отправить меня в психиатрическую больницу».

Н. Ширалиева в видеообращении попросила соответствующие органы взять вопрос под контроль. Она добавила, что если после публикации видео с ней произойдёт какое-либо происшествие, ответственность должны нести близкие, имена которых она назвала.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что Н. Ширалиева обратилась в полицию по указанному факту.

В настоящее время по обращению проводится процессуальная проверка, назначены соответствующие экспертизы. Следственные действия продолжаются.

