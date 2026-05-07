Помощник Путина: В Кремле сожалеют о попытках Армении «усидеть на двух стульях»

«В Ереване по-прежнему придерживаются политики балансирования – «сидения на двух стульях».

Как передает Интерфакс, об этом заявил помощник президента РФ Ушаков, комментируя последние мероприятия в Ереване, включая саммит Европейского политического сообщества.

Он напомнил о недавно проведенных переговорах президента России Путина с премьером Армении Пашиняном.

«В ходе этих переговоров все точки над i были расставлены. К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики «сидения на двух стульях».

Насколько долго так можно в такой позе пребывать, я не знаю», - сказал Ушаков.

Заявления прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, как в Москве восприняли последние мероприятия в Ереване, включая подписание Арменией и Великобританией декларации о стратегическом партнёрстве, и рассматривают ли это в Кремле как возможный путь к разрыву кооперации с Россией.