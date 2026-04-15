Барьер недоверия: армянские эксперты о том, что мешает устойчивому миру

Южный Кавказ вступает в принципиально новый этап, в котором мир между Азербайджаном и Арменией перестает быть абстрактной целью и начинает приобретать реальные очертания.

После десятилетий конфликта и периодических эскалаций сегодня формируется иная логика отношений: не через противостояние, а через прагматичный расчет, экономическую целесообразность и постепенное восстановление коммуникаций.

На этом фоне все более актуальным становится вопрос о глубине и устойчивости процесса нормализации между Баку и Ереваном. Несмотря на сохраняющиеся противоречия и влияние внешних факторов, в экспертной среде Армении фиксируется осторожный, но устойчивый оптимизм относительно перспектив двустороннего диалога. Оценки армянских аналитиков отражают понимание того, что нынешний этап характеризуется не только политическими заявлениями, но и формированием практических элементов взаимодействия — от приграничного сотрудничества до экономических контактов.

Особое значение в этом процессе приобретает постепенная нормализация контактов между гражданскими обществами двух стран. Если еще недавно подобные формы взаимодействия казались невозможными, то сегодня они начинают приобретать системный характер. Важную роль здесь играет инициатива «Мост мира», в рамках которой формируется площадка для диалога, обмена мнениями и выстраивания доверия.

Взаимные визиты делегаций становятся не просто символическими жестами, а индикатором появления новых механизмов взаимодействия. Это свидетельствует о том, что мирная повестка работает не только на уровне правительств, но и на уровне обществ, постепенно снижая уровень взаимного недоверия.

В то же время за этим осторожным оптимизмом прослеживается и определенная доля неопределенности, связанная как с внутренними политическими процессами в Армении, так и с влиянием внешних игроков, традиционно стремящихся сохранить рычаги воздействия на региональную повестку. Именно в этом контексте особенно важно оценить, насколько декларируемый де-факто мир способен выдержать испытание геополитическими вызовами и перейти в качественно новую фазу — с мирным соглашением, устойчивыми экономическими связями и закрепленными на правовом уровне договоренностями, в том числе о транспортных коммуникациях.

Таким образом, речь идет не просто о текущем этапе нормализации, а о формировании новой региональной реальности, в которой каждое политическое решение, экономический шаг и гуманитарная инициатива — включая развитие диалога между гражданскими обществами — могут закрепить достигнутый прогресс.

В этой связи особый интерес представляют оценки армянских экспертов, с которыми побеседовал 1news.az. Находясь внутри общественно-политической повестки своей страны, они фиксируют не только текущие сдвиги, но и ключевые ограничения процесса. Их позиции позволяют глубже понять, как в Ереване воспринимается формирующаяся реальность де-факто мира, какие факторы рассматриваются как драйверы сближения, а какие — как потенциальные риски торможения.

Примечательно, что оба эксперта являются участниками инициативы «Мост мира» — очередная встреча представителей гражданских обществ двух стран прошла 10–12 апреля в Габале. Это придает их оценкам не только аналитический, но и практический характер, поскольку они основаны на непосредственном участии в диалоге между обществами Азербайджана и Армении.

Именно поэтому их взгляды отражают не абстрактные рассуждения, а выводы, основанные на реальном опыте взаимодействия.

Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета:

- В первую очередь стоит отметить, что перспективы в целом выглядят позитивно. Однако существует ряд факторов, развитие которых не зависит ни от общества, ни от представителей гражданского сектора, ни даже от правительств двух стран. Речь идет прежде всего о геополитической основе — региональной динамике, включая возможную эскалацию вокруг Ирана и другие внешние вызовы.

Вместе с тем, если говорить о прогнозе, то после выборов в Армении в июне 2026 года можно ожидать определенного ускорения процессов по всем ключевым направлениям — от делимитации и демаркации границы до развития торгово-экономических отношений и расширения практического взаимодействия.

Единственная и, пожалуй, ключевая неопределенность связана с перспективами заключения мирного соглашения. Пока остается неясным, сможет ли правительство Армении вынести на референдум проект новой Конституции, поскольку действующее законодательство требует для этого поддержки двух третей парламента. В то же время прогнозы на предстоящие выборы в Армении указывают на низкую вероятность того, что партия «Гражданский договор» сможет получить столь значительное парламентское большинство.

По моему мнению, на сегодняшний день уже сформированы базовые условия для мирного сосуществования. Армения и Азербайджан фактически прекратили прямые вооруженные столкновения, и в этом смысле можно говорить о наступлении де-факто мира.

Более того, события последних двух месяцев лишь усиливают этот тренд. Речь идет о взаимных визитах делегаций гражданского общества — азербайджанской в Армению и армянской в Азербайджан — причем через государственную границу. Это принципиально важный момент, демонстрирующий появление еще одного инструмента мира — функционирующей границы как канала взаимодействия.

Несмотря на то, что значительная часть границы по-прежнему остается недемаркированной, уже на тех участках, где процесс завершен, становится возможной практическая кооперация и организация подобных визитов. Это наглядно показывает, что мирная повестка не только декларируется, но и начинает работать на практике, а элементы устойчивого мира между двумя странами уже формируются.

Что касается полноценной нормализации отношений, устойчивого взаимодействия и, в первую очередь, развития торговли между двумя государствами, то здесь предстоит еще значительный объем работы. Ключевая роль, безусловно, принадлежит правительствам двух стран, однако важный вклад в этот процесс должно внести и гражданское общество. Пусть и небольшие, усилия, которые различные общественные группы могут вкладывать в развитие диалога и сотрудничества, со временем способны принести ощутимые результаты и способствовать укреплению общего процесса нормализации.

Думаю, что уже через один–три года можно будет говорить о том, что отношения между Арменией и Азербайджаном все больше напоминают взаимодействие двух сотрудничающих государств.

Безусловно, важную роль играют и внешние факторы, включая фактор «третьих сторон», влияние которых не всегда зависит от самих Баку и Еревана и может носить как позитивный, так и деструктивный характер. Тем не менее именно в этом вопросе у Армении и Азербайджана есть значительный потенциал для совместного движения вперед.

В этой связи ключевыми становятся два аспекта. Во-первых, важно не затягивать процессы и двигаться достаточно быстро, чтобы внешние обстоятельства не успели негативно повлиять на реализацию намеченных инициатив. Во-вторых, крайне необходимо, чтобы на государственном уровне стороны выработали способность к взаимопониманию — фактически «с полуслова», что позволит минимизировать риски и повысить эффективность взаимодействия.

На мой взгляд, ключевым направлением остается экономика. В своей профессиональной деятельности я не раз наблюдал, как именно экономические факторы оказывают решающее влияние на политику — как логика хозяйственных связей и интересов бизнеса напрямую влияет на процессы принятия политических решений.

Если Армения и Азербайджан смогут выстроить устойчивые «мосты» для торговли и наладить полноценное взаимодействие между бизнес-структурами, это неизбежно приведет к ускорению политических процессов. В такой конфигурации сформируется ситуация, при которой политика будет вынуждена следовать за экономикой — и уже не сможет эффективно препятствовать развитию сотрудничества в экономической сфере.

Для этого уже существуют объективные предпосылки. Речь идет как о текущих экономических контактах — поставках топлива, включая бензин, в Армению, транзите отдельных товаров через территорию Азербайджана, — так и о потенциальных встречных процессах, включая возможный экспорт продукции из Армении в Азербайджан.

При активизации сотрудничества именно в экономической сфере это направление может стать ключевым драйвером общего развития. Формирование устойчивых торговых и логистических связей способно создать своего рода необратимый поток взаимодействия, который будет напрямую подпитывать и укреплять мирную повестку, делая ее практически безальтернативной.

Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета:

- Процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном, несмотря на сохраняющиеся проблемные моменты, в целом развивается в конструктивном направлении. Уже достигнуты ощутимые результаты: инициирован мирный договор, принят проект TRIPP, формируется практика торговых контактов, а также наработан опыт демаркации и делимитации границы.

Особо важно, что на протяжении длительного времени на границе не фиксируются даже незначительные инциденты, что свидетельствует о стабилизации ситуации и снижении уровня напряженности.

Примечательно и то, что, несмотря на отсутствие подписанного мирного соглашения и сохраняющиеся закрытые границы, обе стороны заявляют о фактическом установлении мира. Это является важным позитивным сигналом и указывает на формирование новой реальности в двусторонних отношениях.

Думаю, что при сохранении нынешней атмосферы, уже через несколько месяцев взаимоотношения между двумя странами могут выйти на новый качественный уровень. Очень важно как можно скорее продолжить процесс демаркации и делимитации. Это один из фундаментов мира, это дает людям ощущение безопасности и стабильности.

Не менее важно углубление экономического взаимодействия. Экономическая взаимозависимость является одним из наиболее эффективных инструментов укрепления мира: когда стороны получают прямую выгоду от экономического сотрудничества, это существенно усиливает мотивацию к поддержанию стабильности. В этом контексте крайне важно как можно скорее открыть дороги и коммуникации — это позволит значительно расширить масштабы и интенсивность торговли и деловых контактов. Более того, разблокировка транспортных связей повысит инвестиционную и транзитную привлекательность всего региона для третьих стран.

Я также считаю, что процесс институционализации мира может существенно ускориться при отсутствии предварительных условий для подписания мирного договора, а также при решении ряда гуманитарных вопросов.

В целом на сегодняшний день политическая нормализация опережает общественную. Именно поэтому особую значимость приобретают инициативы, подобные «Мосту мира». Уровень недоверия между обществами все еще остается высоким, однако постепенно настроения меняются. Для устойчивого мира крайне важно, чтобы общества больше взаимодействовали и лучше узнавали друг друга.

