Booking.com предупредил пользователей об утечке их персональных данных

Сервис бронирования отелей Booking.com рассылает своим пользователям электронные письма, в которых говорится, что «третьи лица могли получить несанкционированный доступ к некоторым данным, связанным с вашей прошлой или предстоящей бронью».

Об этом сообщает BBC News.

Согласно рассылке сервиса, злоумышленники могли получить доступ к деталям бронирования, электронным адресам, именам, номерам телефонов, а также к другой информации, которой пользователь поделился с администрацией отеля. В сообщении подчеркивается, что доступ к финансовой информации клиентов не осуществлялся.

Booking.com сообщил «Би-би-си», что клиенты должны сохранять бдительность в отношении потенциальных фишинговых атак. «Booking.com никогда не будет запрашивать у гостей данные кредитной карты по электронной почте, телефону, вотсапу или СМС, а также не будет просить гостей совершать банковский перевод, отличный от указанного в подтверждении бронирования способа оплаты», — заявили в сервисе.

Компания также пишет клиентам, что обновила пин-код бронирований для того, чтобы обезопасить заказы.

Один из пользователей, которому пришло письмо от Booking.com, рассказал TechCrunch, что две недели назад получил фишинговое сообщение в WhatsApp, в котором содержалась информация о бронировании и его личные данные. Издание предполагает, что мошенники использовали украденную с Booking.com информацию.

Опрошенные «Би-би-си» эксперты говорят, что сейчас может произойти «новая волна мошенничества» в связи с утечкой данных клиентов Booking.com. В компании по кибербезопасности Norton заявили, что мошеннические схемы со взломом бронирований уже использовались ранее — преступники связываются с клиентами Booking.com, выдавая себя за отели, и пытаются обманом заставить клиентов отправить им деньги, говоря о фиктивных проблемах с бронированием.

В Booking.com отказались сообщить, сколько пользователей сервиса оказались под угрозой из-за утечки. Сервис посоветовал клиентам принять дополнительные меры предосторожности, в том числе установить антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от фишинга.

Источник: Meduza