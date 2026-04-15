На производстве суши в Баку выявлены грубые нарушения - ФОТО

На основании поступившего обращения граждан сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку на предприятии по производству суши, принадлежащем физическому лицу Гейдару Гейдарли и расположенном по адресу: Бинагадинский район, улица Б. Атакишиева, 5.

В ходе осмотра было установлено, что предприятие осуществляет деятельность без регистрации в системе пищевой безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Также выявлены нарушения технологической последовательности, несоблюдение температурного режима, использование рыбной продукции без ветеринарно-экспертных документов, хранение продуктов питания и упаковочных материалов непосредственно на полу, отсутствие вентиляционной системы, ненадлежащее проведение санитарной очистки, отсутствие медицинских справок у сотрудников и другие нарушения.

В отношении руководства предприятия составлен административный протокол, деятельность и оказание услуг ограничены до устранения выявленных нарушений.

Образцы суши-продукции были отобраны и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности для проверки микробиологических показателей.