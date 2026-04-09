С этой песней Азербайджан мог быть представлен на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Участник российского вокального шоу «Голос» Азер Насибов, являющийся одним из артистов, подававших заявку на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» от Азербайджана, представил в социальных сетях отрывок песни «Sənin ürəyin».

«Sənin ürəyin» — песня, поданная певцом для участия в отборочном туре, и в случае победы в нем А. Насибова композиция могла бы прозвучать на «Евровидении 2026».

«У меня нет никакого посыла самоутвердиться или показать, что кто-то был не прав, что меня не выбрал. Я просто считаю, что эта песня должна быть услышана. Всем сердцем горжусь этой работой, которую мы сотворили с моей прекрасной командой», — отмечает Азер Насибов в Instagram Stories.

Певец также сообщил, что 10 апреля объявит официальную дату релиза трека «Sənin ürəyin» и снятого на него видеоклипа.

Напомним, что на конкурсе в Вене Азербайджан представит JIVA (Джамиля Гашимова) с песней «Just Go». Певица выступит во втором полуфинале 14 мая под вторым конкурсным номером.

