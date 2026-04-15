Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что он открывает Ормузский пролив для судоходства.

«Китай очень рад, что я открываю Ормузский пролив на постоянной основе. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они (Китай - ред.) согласились не отправлять оружие в Иран. Президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) крепко и дружески обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы работаем вместе с умом и очень хорошо! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хороши в драке, если придется - гораздо лучше, чем кто-либо другой!!!» - подчеркнул Трамп.