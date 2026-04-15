 Пашинян предложил посадить оппозиционеров в Ноев ковчег и отправить «в открытое море мировой истории» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Пашинян предложил посадить оппозиционеров в Ноев ковчег и отправить «в открытое море мировой истории»

First News Media17:54 - Сегодня
Пашинян предложил посадить оппозиционеров в Ноев ковчег и отправить «в открытое море мировой истории»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил народу посадить всех оппозиционеров из так называемой «трехглавой партии войны» в Ноев ковчег и отправить «в открытое море мировой истории».

С таким заявлением он выступил в среду в ходе правительственного часа в парламенте.

Под «трехглавой партией войны» Пашинян подразумевает партию «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, блок «Армения» Роберта Кочаряна и партию «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые в значительной степени состоят из бывших представителей властей Армении.

Как считает премьер-министр, у народа Армении «нет никакой причины отдавать свой голос «трехглавой партии войны». «И наоборот, народ имеет многочисленные причины, исходя из своих обоснований, не голосовать за эти силы. Потому что голосовать в пользу этих сил означает проголосовать против самого себя», — сказал он.

Премьер также заявил, что располагает данными, согласно которым «Сильная Армения», блок «Армения» и «Процветающая Армения» не преодолевают проходной барьер на парламентских выборах, назначенных на 7 июня 2026 года.

«Заверяю вас, что согласно опросам, такой расклад очень реалистичен. А мы считаем эту дверь закрытой и переходим к выполнению наших очередных стратегических программ по трансформации институциональной и экономической доктрины реальной Армении», — сказал он. Премьер-министр предложил народу Армении «посадить всех (оппозиционеров) в Ноев Ковчег и пустить в открытое море мировой истории».

Пашинян также коснулся отсутствия депутатов от оппозиционных парламентских фракций, в частности, на текущем правительственном часе в Национальном Собрании.

«Отсутствие оппозиции говорит о том, что они принимают свое поражение в этом политическом диалоге. И потихоньку находятся в процессе «сбора вещей» из Национального Собрания», — заявил премьер.

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
301

