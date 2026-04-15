В Гобустане обнаружены новые наскальные изображения - ФОТО

В районе горы Кичикдаш на территории Гобустанского национального историко-художественного заповедника были выявлены новые наскальные рисунки.

Как сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, среди обнаруженных изображений — сцена охоты, фигура женщины, а также композиции из множества параллельных линий, значение которых пока до конца не ясно. Женский образ по стилистике близок к другим аналогичным фигурам, уже известным в гобустанской коллекции. Охотничья сцена выделяется выразительной динамикой и реалистичной передачей движения.

Особое внимание исследователей привлек рисунок, состоящий из плотного ряда параллельных линий. Внешне он напоминает традиционные изображения лодок, характерные для Гобустана, однако отличается отсутствием самой лодки и большей насыщенностью линий.

В настоящее время специалисты продолжают работы по фиксации находок, включая их подробное документирование и создание 3D-моделей.