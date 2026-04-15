Стало известно, где будут учиться дети из семьи, пострадавшей от отравления угарным газом

Еще двое детей из семьи, отравившейся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, будут переданы на попечение государства с согласия родителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Исполнительной власти города Сумгайыт в ответ на запрос издания сообщили, что с началом нового учебного года эти дети продолжат обучение в школе-интернате, расположенной в поселке Бильгя.

Было отмечено, что всего в семье семеro детей, четверо из которых уже обучаются в интернате в Бильгя:

«Остальные двое детей также будут взяты под опеку государства. Процедуру передачи планируется осуществить на следующей неделе, а со следующего учебного года они приступят к занятиям в Бильгя. Самый младший ребенок в семье остается с родителями, так как находится на грудном вскармливании».

Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, двухлетняя девочка скончалась от последствий отравления.

Читайте по теме:

Состояние одного из отравившихся в Сумгайыте детей остается тяжелым

Соответствует ли действительности информация о передаче ребенка в другую семью «отцом 9 детей»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Многодетная семья из Сумгайыта взята под контроль после трансляции с похорон

Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ

В Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом – ОБНОВЛЕНО

В Сумгайыте шестеро детей, пострадавших от отравления угарным газом, повторно госпитализированы

За кулисами «Отца 9 детей»: нищета, TikTok-трансляции и гибель ребенка