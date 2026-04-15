Стало известно, где будут учиться дети из семьи, пострадавшей от отравления угарным газом
Еще двое детей из семьи, отравившейся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, будут переданы на попечение государства с согласия родителей.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Исполнительной власти города Сумгайыт в ответ на запрос издания сообщили, что с началом нового учебного года эти дети продолжат обучение в школе-интернате, расположенной в поселке Бильгя.
Было отмечено, что всего в семье семеro детей, четверо из которых уже обучаются в интернате в Бильгя:
«Остальные двое детей также будут взяты под опеку государства. Процедуру передачи планируется осуществить на следующей неделе, а со следующего учебного года они приступят к занятиям в Бильгя. Самый младший ребенок в семье остается с родителями, так как находится на грудном вскармливании».
Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, двухлетняя девочка скончалась от последствий отравления.
