Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Президент США Дональд Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа", поскольку эта идея не находит поддержки.

"Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать - это пролив Трампа. Им эта идея не нравится", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

В ходе интервью он также раскритиковал политику Европы в отношении миграции, назвав ее "ужасной", и заявил об ухудшении отношений с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за отказа Рима помочь США в ситуации с Ираном.

