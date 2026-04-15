В Азербайджане повысят зарплаты некоторым категориям работников
В постановление Кабинета Министров от 9 января 2004 года № 2 «О системе, видах и размерах оплаты труда работников здравоохранения, финансируемых из бюджета» внесены изменения.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, к тарифным (должностным) окладам работников домов ребёнка, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, установленных по Единой тарифной сетке, будут применяться повышающие коэффициенты в размере от 1,5 до 3 раз в порядке, определяемом Кабинетом Министров.
