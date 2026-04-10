В Азербайджане прогнозируются дожди и снег

Обнародовано предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером 11 апреля и в течение дня 12 апреля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 13-го по полдень 14-го апреля местами по стране ожидаются периодические осадки.

В отдельных районах прогнозируются интенсивные дожди, грозы и град; в некоторых высокогорных территориях ожидается снег.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, на ряде горных рек возможны кратковременные селевые потоки.

Фаига Мамедова