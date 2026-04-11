Хикмет Гаджиев поделился публикацией по круглому столу в рамках Инициативы «Мост мира»
Сегодня в Габале в рамках инициативы «Мост мира» был проведен открытый диалог с представителями гражданского общества Армении, обсуждения продолжались более двух часов, написал на своей странице в социальной сети Х помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Как и в других сферах двусторонних отношений между двумя странами, меры по укреплению доверия - и в частности «дипломатия второго трека» (Track 2) - также носят по своей сути двусторонний характер. Я еще раз подчеркнул, что повестка дня Азербайджана сосредоточена исключительно на мире. Мы остаемся полностью привержены «вашингтонской повестке». Эта приверженность не является чисто декларативной или ограниченной бумагой; напротив, предпринимаются конкретные и прагматичные шаги для укрепления мирной повестки. К ним относятся двусторонняя торговля, транзитные перевозки в Армению через территорию Азербайджана и прямые контакты между людьми — все это отражает концепцию экономических дивидендов мира», - отметил Х.Гаджиев.
По его словам, «реализация проекта TRIPP обещает Армении новые возможности в качестве транзитной страны».
Помощник Президента отметил, что «глобальные события, которые часто описывают как напоминающие Третью мировую войну, и текущая ситуация на Ближнем Востоке подчеркивают важность установленного мира между Азербайджаном и Арменией».
«В то же время в ходе встречи было отмечено, что наличие реваншистских сил во внутриполитическом ландшафте Армении, наряду с их призывами к войне, создает риск возвращения региона в состояние турбулентности, подобное тому, что наблюдалось в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
Однако тот факт, что само армянское общество стремится к миру, дает нам надежду на то, что силы, выступающие в роли «спойлеров», в конечном итоге потерпят неудачу в своих попытках подорвать мирную повестку», - резюмировал Х.Гаджиев.
Today, in Gabala, Azerbaijan, we held an open dialogue with civil society representatives from Armenia within the framework of the Peace Bridge initiative. Our discussions lasted for more than two hours.
As in other spheres of bilateral relations between the two countries,…