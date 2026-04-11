Хикмет Гаджиев поделился публикацией по круглому столу в рамках Инициативы «Мост мира»

First News Media15:40 - Сегодня
Сегодня в Габале в рамках инициативы «Мост мира» был проведен открытый диалог с представителями гражданского общества Армении, обсуждения продолжались более двух часов, написал на своей странице в социальной сети Х помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Как и в других сферах двусторонних отношений между двумя странами, меры по укреплению доверия - и в частности «дипломатия второго трека» (Track 2) - также носят по своей сути двусторонний характер. Я еще раз подчеркнул, что повестка дня Азербайджана сосредоточена исключительно на мире. Мы остаемся полностью привержены «вашингтонской повестке». Эта приверженность не является чисто декларативной или ограниченной бумагой; напротив, предпринимаются конкретные и прагматичные шаги для укрепления мирной повестки. К ним относятся двусторонняя торговля, транзитные перевозки в Армению через территорию Азербайджана и прямые контакты между людьми — все это отражает концепцию экономических дивидендов мира», - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, «реализация проекта TRIPP обещает Армении новые возможности в качестве транзитной страны».

Помощник Президента отметил, что «глобальные события, которые часто описывают как напоминающие Третью мировую войну, и текущая ситуация на Ближнем Востоке подчеркивают важность установленного мира между Азербайджаном и Арменией».

«В то же время в ходе встречи было отмечено, что наличие реваншистских сил во внутриполитическом ландшафте Армении, наряду с их призывами к войне, создает риск возвращения региона в состояние турбулентности, подобное тому, что наблюдалось в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Однако тот факт, что само армянское общество стремится к миру, дает нам надежду на то, что силы, выступающие в роли «спойлеров», в конечном итоге потерпят неудачу в своих попытках подорвать мирную повестку», - резюмировал Х.Гаджиев.

1news TV

