Кямаля Мамедова: Роль медиа в выстраивании диалога между Баку и Ереваном важна

Роль медиа в выстраивании диалога между Баку и Ереваном очень важна.

Об этом заявила главный редактор сайта 1news.az Кямаля Мамедова на пресс-конференции, посвященной встрече экспертов гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках Инициативы «Мост мира».

По ее словам, тема медиа также стала одной из ключевых в ходе сегодняшних панельных обсуждений.

«Безусловно, роль медиа крайне велика в формировании диалога и продвижении конструктивной мирной повестки. Начиная с августа, после Вашингтонского саммита, эта тенденция стала особенно заметной. С запуском Инициативы «Мост мира» существенно выросло количество материалов, интервью с армянскими экспертами в азербайджанских медиа и, соответственно, азербайджанских - в армянских. Как отметили коллеги, наблюдается снижение уровня хейт-спич (язык ненависти). И это принципиально важно. Не менее важно через медиа доносить до общества понимание того, что такое мир, поскольку многие до конца не осознают его сути. Необходимо объяснять, какие преимущества и позитивные изменения принесет мирное соглашение. Мы намерены и дальше последовательно работать в этом направлении», - подчеркнула Мамедова.