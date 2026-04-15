Дуэль президента США и Папы Римского продолжается: новое заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь «атаковал» Папу Римского Льва XIV в своей социальной сети.

«Пусть кто-нибудь, пожалуйста, передаст Папе Льву, что Иран убил по меньшей мере 42 000 невинных, совершенно безоружных протестующих за последние два месяца, и что наличие у Ирана ядерной бомбы абсолютно неприемлемо», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Этот пост Дональда Трампа стал частью его резкой публичной полемики с Папой Львом XIV (первым понтификом американского происхождения), которая в эти дни достигла пика.

Основной причиной такой реакции президента США стали призывы Папы к немедленному прекращению войны с Ираном и его критика военной стратегии администрации Трампа.

Так, начиная с марта, Папа Лев XIV неоднократно выступал против эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Он призывал «заставить пушки замолчать» и критиковал «дипломатию силы», намекая на политику Вашингтона.

Когда 7 апреля Трамп пригрозил Ирану беспрецедентным ударом, заявив, что «вся иранская цивилизация может погибнуть», понтифик назвал эти угрозы «поистине неприемлемыми», что привело американского лидера в ярость.

Поскольку Лев XIV (в миру кардинал Шон О’Мэлли) - выходец из США, Трамп неоднократно обвинял его в предательстве национальных интересов. На одном из митингов Трамп заявил: «У нас есть Папа-американец, который, кажется, забыл, какая страна спасала мир в двух мировых войнах. Он больше заботится о границах Ватикана, чем о границах США». По утверждению главы Белого дома, именно ему должен быть благодарен Лев XIV за свое избрание главой Католической церкви.

11 апреля, во время молитвенного бдения в Ватикане, Папа осудил «иллюзию всемогущества», которая подпитывает глобальную нестабильность. Хотя имя Трампа не называлось, в Белом доме восприняли это как прямой выпад в адрес президента.

Этот конфликт стал уникальным случаем в современной истории, когда действующий президент США публично и в жесткой форме атакует главу Католической церкви, обвиняя его в политической предвзятости и непонимании вопросов национальной безопасности.