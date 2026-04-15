Centcom: США задействовали более 10 тыс. военных для блокады портов Ирана

Вооруженные силы США задействовали для обеспечения блокады морских портов Ирана более 10 тыс. военных, а также свыше 10 кораблей и несколько десятков самолетов.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков, а также более десятка кораблей и десятки самолетов выполняют миссию по недопущению грузовых судов в морские порты Ирана», - отмечается в заявлении.

Командование добавило, что по указанию американских военных как минимум шесть торговых судов изменили курс и вернулись в порт в первые 24 часа с момента объявления блокады. В заявлении подчеркивается, что режим блокады распространяется на все морские суда вне зависимости от флага.

Ранее глава Центрального командования ВС США заявил, что американским военным удалось успешно блокировать порты Ирана.

Источник: ТАСС