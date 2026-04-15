В Азербайджане обновляются банкноты номиналом 100 манатов

С 15 июля Центральный банк Азербайджана вводит в обращение обновлённую банкноту номиналом 100 манатов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что центральные банки периодически обновляют дизайн и системы защиты денежных знаков для усиления борьбы с подделками, внедрения современных технологий и повышения удобства пользователей. С учётом международного опыта Центральный банк Азербайджана начал процесс обновления национальных банкнот с применением новейших инноваций, нано- и микротехнологий. С 2021 года уже были выпущены обновлённые банкноты номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 манатов.

Продолжением этого процесса стала обновлённая банкнота 100 манатов, посвящённая теме «Экономика и развитие». В её дизайне и системе защиты применены современные технологии, включая трёхмерный голографический элемент с изменением цвета, динамический световой эффект «Spark Flow Prime» с изменяющимся символом маната, водяной знак (изображение Государственного герба и номинала при просвете), тактильные элементы для людей с нарушением зрения, вертикальный дизайн, защитную нить, микропечать и другие элементы.

На новой банкноте также размещена подпись председателя Центробанка Талеха Кязимова, расположенная в левом верхнем углу лицевой стороны.

В настоящее время начата адаптация всех платёжных систем и оборудования в стране под новую купюру.

Обновлённая 100-манатная банкнота будет находиться в обращении параллельно с действующей и может использоваться без ограничений.