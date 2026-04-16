Директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов, задержана в Турции

В соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года ходатайство, поданное Генеральной прокуратурой об экстрадиции гражданки АР Гусейновой Севиндж, было удовлетворено компетентными органами Турции.

В рамках уголовного дела, расследуемого в прокуратуре Сураханского района города Баку, установлены обоснованные подозрения в том, что С. Гусейнова, работая в должности директора школы, злоупотребляя своим служебным положением, мошенническим путём завладела денежными средствами нескольких лиц на общую сумму 69 тысяч манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В связи с этим было принято решение о привлечении Севиндж Гусейновой в качестве обвиняемой по уголовным статьям за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба и повторно, а также за злоупотребление должностными полномочиями. Поскольку она скрылась от следствия, в её отношении был объявлен международный розыск – в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий С. Гусейнова была задержана на территории Турции.

В настоящее время принимаются меры по её доставке в Азербайджан со стороны Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Подчеркивается, что Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнёрскими структурами, в том числе с Интерполом, с целью установления местонахождения разыскиваемых лиц за рубежом и их доставки в Азербайджан.