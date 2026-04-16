В Турции после школьных атак поступили угрозы о новых нападениях, киберполиция инициировала расследование

После школьных нападений в Кахраманмараше и Шанлыурфе в Telegram-группах появились тревожные сообщения, в которых прославлялись нападавшие и озвучивались угрозы новых атак с указанием конкретных дат и мест.

Речь идет о группе под названием «C31 K», ранее уже оказавшейся в центре внимания в Турции в связи с резонансными убийствами. В группе, насчитывающей около 100 тысяч участников, были опубликованы сообщения, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Так, пользователь под именем «Barış Çelik» написал: «На завтра появилось много “клиентов”. Мы организуем атаки на школы». Другой участник заявил: «Дела пошли - можно атаковать любую школу». Также сообщается, что в группе даже публиковались «прайс-листы» на подобные нападения.

После распространения этих сообщений правоохранительные органы начали проверку.

Киберполиция инициировала расследование.

Главное управление безопасности (EGM) сообщило, что в рамках расследования по фактам дезинформации, связанной с атаками в Кахраманмараше и Шанлыурфе, начаты процессуальные действия в отношении 591 аккаунта в социальных сетях.

Анатолийская главная прокуратура также объявила о начале расследования в отношении несовершеннолетнего, который публиковал угрозы, называя конкретные школы.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что подобные публикации находятся под пристальным контролем: «Публикации, направленные на то, чтобы посеять страх и панику среди граждан путем указания названий школ в разных местах, находятся под пристальным наблюдением. Безответственные комментарии, насмешливые выражения и псевдоразвлекательный контент на фоне этой трагедии недопустимы. Такую боль нельзя использовать или недооценивать. Лица и аккаунты, распространяющие подобные публикации, оперативно выявляются, и в отношении них незамедлительно применяются необходимые юридические меры. Ни одна попытка подорвать общественный порядок не останется безнаказанной. Для безопасности учащихся в школах приняты все необходимые меры, образовательный процесс продолжается в безопасном режиме. Просим родителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Также стало известно, что в рамках расследования нападения в лицее в Сивереке (Шанлыурфа) задержаны 16 подозреваемых.

Источник: Cumhuriyet