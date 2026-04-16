В Турции после школьных атак поступили угрозы о новых нападениях, киберполиция инициировала расследование

First News Media11:40 - Сегодня
После школьных нападений в Кахраманмараше и Шанлыурфе в Telegram-группах появились тревожные сообщения, в которых прославлялись нападавшие и озвучивались угрозы новых атак с указанием конкретных дат и мест.

Речь идет о группе под названием «C31 K», ранее уже оказавшейся в центре внимания в Турции в связи с резонансными убийствами. В группе, насчитывающей около 100 тысяч участников, были опубликованы сообщения, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Так, пользователь под именем «Barış Çelik» написал: «На завтра появилось много “клиентов”. Мы организуем атаки на школы». Другой участник заявил: «Дела пошли - можно атаковать любую школу». Также сообщается, что в группе даже публиковались «прайс-листы» на подобные нападения.

После распространения этих сообщений правоохранительные органы начали проверку.

Киберполиция инициировала расследование.

Главное управление безопасности (EGM) сообщило, что в рамках расследования по фактам дезинформации, связанной с атаками в Кахраманмараше и Шанлыурфе, начаты процессуальные действия в отношении 591 аккаунта в социальных сетях.

Анатолийская главная прокуратура также объявила о начале расследования в отношении несовершеннолетнего, который публиковал угрозы, называя конкретные школы.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что подобные публикации находятся под пристальным контролем: «Публикации, направленные на то, чтобы посеять страх и панику среди граждан путем указания названий школ в разных местах, находятся под пристальным наблюдением. Безответственные комментарии, насмешливые выражения и псевдоразвлекательный контент на фоне этой трагедии недопустимы. Такую боль нельзя использовать или недооценивать. Лица и аккаунты, распространяющие подобные публикации, оперативно выявляются, и в отношении них незамедлительно применяются необходимые юридические меры. Ни одна попытка подорвать общественный порядок не останется безнаказанной. Для безопасности учащихся в школах приняты все необходимые меры, образовательный процесс продолжается в безопасном режиме. Просим родителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Также стало известно, что в рамках расследования нападения в лицее в Сивереке (Шанлыурфа) задержаны 16 подозреваемых.

Источник: Cumhuriyet

Актуально

Экономика

Азербайджан начал импорт товаров из Армении

Мнение

Айтен Эфендиева о рынке недвижимости Дубая: между возможностями, рисками и ...

Общество

В Сабунчинском тоннеле просела дорога, возникла опасная ситуация - ВИДЕО

Общество

В Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации»

В мире

В Израиле подтвердили предстоящий разговор Нетаньяху с Ауном

83 человека задержаны после вооруженных нападений в школах Турции

История с червем в детском питании получила официальное объяснение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Турции после школьных атак поступили угрозы о новых нападениях, киберполиция инициировала расследование

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Мелания Трамп: «Я никогда не летала на самолёте Эпштейна» - ФОТО

Армения закроет свое воздушное пространство

Трамп заявил, что не будет извиняться перед Папой римскими, но удалил картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа

Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

Последние новости

Глава Совфеда РФ: урегулирование по AZAL открывает новые возможности для Москвы и Баку

Сегодня, 12:50

В Израиле подтвердили предстоящий разговор Нетаньяху с Ауном

Сегодня, 12:45

AZTV покажет в телеэфире первый в Азербайджане исторический фильм, созданный ИИ - ВИДЕО 

Сегодня, 12:40

83 человека задержаны после вооруженных нападений в школах Турции

Сегодня, 12:33

Emporio Armani представил в Баку обновлённый бутик и коллекцию весна–лето 2026 - ФОТО

Сегодня, 12:17

Назначен новый руководитель ПО «Телерадио»

Сегодня, 12:02

История с червем в детском питании получила официальное объяснение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:57

Спикер Милли Меджлиса встретилась в Стамбуле с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Турции после школьных атак поступили угрозы о новых нападениях, киберполиция инициировала расследование

Сегодня, 11:40

Раскрыты результаты наркотического теста Бурака Дениза - ФОТО

Сегодня, 11:30

Учитель рассказал о чертах характера ученика, напавшего на школу в Кахраманмараше

Сегодня, 11:17

Вышел тизер фильма, в котором с помощью ИИ воссоздан образ покойного Вэла Килмера - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Пашинян: граждане чувствуют мир сильнее, чем мы ожидали

Сегодня, 11:05

Военные США продолжили блокаду Ормузского пролива после слов Трампа о его открытии

Сегодня, 10:58

В Сабунчинском тоннеле просела дорога, возникла опасная ситуация - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

В Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации»

Сегодня, 10:42

В турецком Мерсине допрашивают учащегося, который пришел в лицей с оружием

Сегодня, 10:35

Директор школы, обвиняемая в присвоении 69 тысяч манатов, задержана в Турции

Сегодня, 10:30

Азербайджан начал импорт товаров из Армении

Сегодня, 10:20

Отсылка к американскому стрелку в WhatsApp: новые детали нападения в Кахраманмараше

Сегодня, 10:10
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
