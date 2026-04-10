В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:55 - Сегодня
Тема конфликта между экс-сотрудниками и руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета остается одной из самых обсуждаемых в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

В сложившейся конфликтной ситуации упоминается и имя дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова, который не участвует в скандальной дискуссии и ограничился одним комментарием СМИ, отметив следующее: «В 2024 году я был вынужден покинуть театр из-за недопустимых условий, сложившихся там. В Театре оперы и балета ко мне проявляли неуважение, и уже два года, как я отдалился от театра, ушел по собственному желанию. До настоящего времени я нигде об этом не говорил».

Причиной ухода Я.Адыгезалова из оперного театра называют его несогласие с редактурой легендарного балета Арифа Меликова «Легенда о любви», который был сокращен для гастролей за рубежом

В официальном сообщении пресс-службы театра на тему конфликтной ситуации с экс-сотрудниками данный момент не затрагивается, но отмечается следующее: «После назначения на должность художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра имени Ниязи контракт Ялчина Адыгезалова с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета был прекращён по взаимному согласию сторон. Вместе с тем, в соответствии с международной практикой, предусматривается продолжение сотрудничества с ним на проектной основе в рамках договорных отношений - с оплатой гонораров за конкретные выступления».

Напомним, что в сентябре 2023 год балет «Легенда о любви» А.Меликова вернулся на бакинскую сцену – произошло это в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры АР. Отметим, что балет был показан в постановке балетмейстера Юрия Григоровича в сценическом оформлении художника Симона Вирсаладзе. Управлял Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Подробный комментарий о ситуации вокруг сокращения оригинальной версии балета «Легенда о любви» и уходе Ялчина Адыгезелова из театра в интервью Oxu TV дал директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. 

Ю.Эйвазов подчеркнул, что с большим уважением относится к Я.Адыгезалову и став директором театра, всегда поддерживал все проекты дирижера, в числе которых были и неудачные проекты, не приносившие театру ожидаемого художественного или финансового результата: «У всех опер и балетов есть полные версии и если говорить о «Легенде о любви», то тут речь идет о сюите – сокращенной версии. Подобное присутствует в мировой практике. Сокращенная версия была создана для того, чтобы уменьшить затраты, так как полная версия требует больших затрат. Только Ялчин Адыгезалов управлял эти балетом. Я встретился с ним лично, попросив войти в ситуацию, были проданы билеты, и зрители ждали, но он не вышел на сцену. Мероприятие было отменено, и всем приобретшим билеты была полностью возвращена их стоимость. Подобное поведение было правильным по отношению к театру?».

Юсиф Эйвазов рассказывает, что несмотря на это он не сделал выговор и не уволил Я.Адыгезалова, хотя имел на это право: «Вскоре ситуация разрешилась, он был назначен руководителем другого оркестра, куда и перешел. В чем несправедливость и обида? О том, почему он не пошел на компромисс, спросите у Ялчина Адыгезалова. Ответ на этот вопрос я не знаю. Двери театра для него всегда открыты, и мы всегда ему рады». 

Читайте по теме: 

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Театр оперы и балета ответил на обвинения уволенного народного артиста Эвеза Абдуллаева

За кулисами скандалов и спекуляций: Оперный театр озвучил свою версию

Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

Министерство культуры вынесло выговор Юсифу Эйвазову?

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного ...

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории ...

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Экс-солист оперного театра об увольнении Эвеза Абдуллаева: «Данная ситуация не является единичной» - ФОТО

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

Сегодня, 16:40

Эмиссар Хаменеи: Иран потребует репараций от США и их союзников за ущерб

Сегодня, 16:15

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Сегодня, 16:13

Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей стороны

Сегодня, 16:05

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

Сегодня, 16:00

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного строительства

Сегодня, 15:45

Трагедия на тренировке: в России застрелили собак-спасателей, участвовавших в поисках людей

Сегодня, 15:35

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Сегодня, 15:30

Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности в преддверии выборов

Сегодня, 15:25

Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Сегодня, 15:20

В Гаджигабуле без вести пропал местный житель

Сегодня, 15:13

Лондон обвинил России в операции субмарин против инфраструктуры

Сегодня, 15:08

США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва 

Сегодня, 15:05

Посольство Эстонии открылось в Армении

Сегодня, 15:03

Зеленский: Без Украины и Турции Европе не справиться с Россией 

Сегодня, 14:55

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Сегодня, 14:53

В Российском зоопарке отравили газом более 60 попугаев - ФОТО

Сегодня, 14:50

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Сегодня, 14:47

В Иране предложили запретить проход израильских судов через Ормузский пролив

Сегодня, 14:32
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40