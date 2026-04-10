В скандальном конфликте вокруг балета «Легенда о любви» расставлены все точки над «i» - ФОТО

Тема конфликта между экс-сотрудниками и руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета остается одной из самых обсуждаемых в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

В сложившейся конфликтной ситуации упоминается и имя дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова, который не участвует в скандальной дискуссии и ограничился одним комментарием СМИ, отметив следующее: «В 2024 году я был вынужден покинуть театр из-за недопустимых условий, сложившихся там. В Театре оперы и балета ко мне проявляли неуважение, и уже два года, как я отдалился от театра, ушел по собственному желанию. До настоящего времени я нигде об этом не говорил».

Причиной ухода Я.Адыгезалова из оперного театра называют его несогласие с редактурой легендарного балета Арифа Меликова «Легенда о любви», который был сокращен для гастролей за рубежом.

В официальном сообщении пресс-службы театра на тему конфликтной ситуации с экс-сотрудниками данный момент не затрагивается, но отмечается следующее: «После назначения на должность художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра имени Ниязи контракт Ялчина Адыгезалова с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета был прекращён по взаимному согласию сторон. Вместе с тем, в соответствии с международной практикой, предусматривается продолжение сотрудничества с ним на проектной основе в рамках договорных отношений - с оплатой гонораров за конкретные выступления».

Напомним, что в сентябре 2023 год балет «Легенда о любви» А.Меликова вернулся на бакинскую сцену – произошло это в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры АР. Отметим, что балет был показан в постановке балетмейстера Юрия Григоровича в сценическом оформлении художника Симона Вирсаладзе. Управлял Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Подробный комментарий о ситуации вокруг сокращения оригинальной версии балета «Легенда о любви» и уходе Ялчина Адыгезелова из театра в интервью Oxu TV дал директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Ю.Эйвазов подчеркнул, что с большим уважением относится к Я.Адыгезалову и став директором театра, всегда поддерживал все проекты дирижера, в числе которых были и неудачные проекты, не приносившие театру ожидаемого художественного или финансового результата: «У всех опер и балетов есть полные версии и если говорить о «Легенде о любви», то тут речь идет о сюите – сокращенной версии. Подобное присутствует в мировой практике. Сокращенная версия была создана для того, чтобы уменьшить затраты, так как полная версия требует больших затрат. Только Ялчин Адыгезалов управлял эти балетом. Я встретился с ним лично, попросив войти в ситуацию, были проданы билеты, и зрители ждали, но он не вышел на сцену. Мероприятие было отменено, и всем приобретшим билеты была полностью возвращена их стоимость. Подобное поведение было правильным по отношению к театру?».

Юсиф Эйвазов рассказывает, что несмотря на это он не сделал выговор и не уволил Я.Адыгезалова, хотя имел на это право: «Вскоре ситуация разрешилась, он был назначен руководителем другого оркестра, куда и перешел. В чем несправедливость и обида? О том, почему он не пошел на компромисс, спросите у Ялчина Адыгезалова. Ответ на этот вопрос я не знаю. Двери театра для него всегда открыты, и мы всегда ему рады».

Читайте по теме:

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Театр оперы и балета ответил на обвинения уволенного народного артиста Эвеза Абдуллаева

За кулисами скандалов и спекуляций: Оперный театр озвучил свою версию

Юсиф Эйвазов вызван в министерство культуры

Министерство культуры вынесло выговор Юсифу Эйвазову?