Подписан меморандум между Милли Меджлисом и Палатой советников парламента Марокко - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Стамбул встретилась с председателем Палаты советников Парламента Королевства Марокко Мохамедом Ульд Эррашидом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече был высоко оценен уровень азербайджано-марокканских отношений, выражено удовлетворение развитием политического диалога, взаимной поддержкой и солидарностью в международных организациях.

На встрече отмечалось, что межпарламентские связи являются важным средством для развития двусторонних отношений. В этой связи была подчеркнута значимость расширения контактов между парламентскими комитетами и группами дружбы.

Стороны также отметили роль таких платформ, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения, с точки зрения межпарламентского сотрудничества, и подчеркнули необходимость усиления взаимодействия и координации в этом контексте.

После встречи между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Палатой советников Парламента Королевства Марокко был подписан Меморандум о взаимопонимании.