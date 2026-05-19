Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву присвоено звание почетного доктора Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования Азербайджана, ректор вуза Алексей Днипров посетил министерство в рамках визита делегации в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

В ходе встречи Днипров заявил, что решением Ученого совета вуза президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора.

По его словам, глава государства удостоен этого высокого звания за вклад в развитие современного образования, науки и градостроительной сферы в Азербайджане, а также за усилия по укреплению украинско-азербайджанских отношений.

Почетный диплом был передан заместителю министра науки и образования Азербайджана.

В рамках встречи стороны также обсудили вопросы установления сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и Украины, а также расширения взаимодействия в сфере образования.