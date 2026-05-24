Депутат Европарламента Кристиан Терхеш раскритиковал коллег за антиазербайджанскую позицию

Депутат Европейского парламента Кристиан Терхеш в интервью телеканалу Real TV подверг резкой критике своих коллег за принятие антиазербайджанской резолюции, заявив, что многие члены структуры не знают истории и географии.

Европейский парламентарий выразил сожаление по поводу поведения коллег: «К сожалению, некоторые думают, что если они будут критиковать определенные страны с трибуны Европейского парламента, то наберут голоса в своих собственных странах».

Терхеш подчеркнул, что путь к успешной дипломатии лежит через умение слушать и понимать обе стороны:

«Чтобы вести успешную дипломатию, прежде всего нужно слушать. Вы должны выслушать то, что говорит каждая из сторон. В этом отношении, я думаю, вашей стране тоже есть что сказать. Потому что она находится на стыке Европы и Азии».

Депутат напомнил, что представляет Румынию — вторую страну после Турции, признавшую независимость Азербайджана, и добавил: «Я родом из страны, которая исторически имеет очень близкие связи с Азербайджаном. Поэтому у меня есть знания по истории и географии. Но, к сожалению, у многих членов Европейского парламента это не так. Они думают, что добиваются успеха, постоянно критикуя Азербайджан или другие страны. Просто выступать перед общественностью, критиковать и брать на прицел другую страну — это непродуктивный путь ведения международных отношений».

В то же время на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге на повестку дня был вынесен вопрос о решении Милли Меджлиса приостановить сотрудничество с европейской структурой и выйти из Парламентской ассамблеи «Евронест». В рамках обсуждений глава делегации Европарламента в «Евронест» Сергей Лагодинский призвал официальный Баку пересмотреть это решение, отметив, что «страна остается важной частью регионального диалога в рамках "Восточного партнерства", и ее участие необходимо в дискуссиях по Черноморской стратегии, транспортному сообщению, энергетике, цифровой инфраструктуре и проектам взаимного сотрудничества в регионе».

Источник: Qafqazinfo